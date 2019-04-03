Днепропетровская область прекращает свое существование – решение КС

03.04.2019 11:00

Сегодня стало известно о решении Конституционного Суда Украины, согласно которому свое существование прекращает Днепропетровская область, ведь ее разрешили переименовать в Сичеславскую, о чем пишет replyua.net со ссылкой на «Украинские новости».



В частности, ведомство, со ссылкой на источники в суде, отметило, что соответствующий проект закона был признан конституционным. В сообщении говорится: «Второго апреля предоставлено заключение КС по этому законопроекту». Таким образом, суд постановил, что если область таки переименуют, это не нарушит статьи 157 и 158 Конституции Украины.



Согласно документу, предусматривается внесение изменений в статью 133 относительно системы административно-территориального устройства нашей страны, в соответствии с которыми Днепропетровская область будет переименована в Сичеславскую.