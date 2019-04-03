Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Днепропетровская область прекращает свое существование – решение КС

03.04.2019 11:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Днепропетровская область прекращает свое существование – решение КС

Сегодня стало известно о решении Конституционного Суда Украины, согласно которому свое существование прекращает Днепропетровская область, ведь ее разрешили переименовать в Сичеславскую, о чем пишет replyua.net со ссылкой на «Украинские новости».

В частности, ведомство, со ссылкой на источники в суде, отметило, что соответствующий проект закона был признан конституционным. В сообщении говорится: «Второго апреля предоставлено заключение КС по этому законопроекту». Таким образом, суд постановил, что если область таки переименуют, это не нарушит статьи 157 и 158 Конституции Украины. 

Согласно документу, предусматривается внесение изменений в статью 133 относительно системы административно-территориального устройства нашей страны, в соответствии с которыми Днепропетровская область будет переименована в Сичеславскую.



Теги: Донбасс, суд, Днепропетровская область
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх