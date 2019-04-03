Финальное слово ЦИК: 100% голосов украинцев подсчитаны

03.04.2019 11:30

Центральная избирательная комиссия готова огласить окончательные результаты подсчета голосов на президентских выборах в Украине.

ЦИК подсчитал голоса и протоколы. Онлайн-трансляцию объявления результатов можно посмотреть на "Диалог.UA".

В минувшее воскресенье, 31 марта, в Украине состоялись президентские выборы. Украинцы активно голосовали - явка составила 63,52%.

Никто из кандидатов не набрал выше 50% голосов, а это значит, что пройдет еще и второй тур выборов. Новое глосование состоится в воскресенье, 21 апреля.

За кресло президента Украины будут бороться шоумен Зеленский и нынешний лидер страны Порошенко. Первый набрал чуть выше 30% голосов, второй - чуть менее 16%.

За юмориста голоса отдали около 5,7 млн украинцев, за президента - около 3 млн. Третье место досталось лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко (2,5 млн голосов - чуть выше 13%). Она уже признала свое поражение.



Источник: www.dialog.ua