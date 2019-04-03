Известный астролог назвал имя нового президента Украины

03.04.2019 20:46

Астролог Влад Росс признался, что такое количество молодежи, голосовавшее в первом туре выборов Президента Украины, для него стало приятной неожиданностью.

При том, он официально заявил, что кандидат, занявший второе место, достиг этого исключительно путем фальсификаций.

Если верить гороскопам и расположению планет в судьбе обоих финалистов гонки за главное кресло страны, то Петра Порошенко ждет поражение и разгром. Даже если его сторонники прибегнул к самым массовым фальсификациям в истории выборов.

Астролог сказал, что будь он на месте Порошенко, то снялся бы с выборов, чтоб не позориться лишний раз. Ибо Росс предрекает этому кандидату, в лучшем случае, 40% голосов избирателей.

Специалист уверен в кандидатуре будущего президента страны Владимира Зеленского.

«В его гороскопе на этот период все указывает на звездный час в его судьбе.»

Астролог еще летом 2018 года предрекал Зеленскому победу в выборах, и по сей день не отказывается от своих слов. Ведь он предсказывает, что звезды способствуют самым благоприятным сценариям для Зеленского, и никакие фальсификаторы не смогут угнаться за его удачей.

Источник: https://from-ua.com