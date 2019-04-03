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Очередные украинские моряки попали в плен: все подробности инцидента

03.04.2019 18:30
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Очередные украинские моряки попали в плен: все подробности инцидента

Сегодня, третьего апреля 2019 года стало известно об очередных гражданах украинского государства, моряках, которые оказались в плену, но уже не спецслужб России, а нигерийских пиратов. 

Как информирует replyua.net, на странице Морского информационного центра в Facebook сообщили, что в Гвинейском заливе у берегов Камеруна вооруженные нигерийские пираты сумели проникнуть на борт контейнеровоза Contship Oak. Впоследствии они захватили в плен моряков, среди которых также есть и украинцы. Согласно сообщению, инцидент произошел еще тридцатого марта текущего года.

Также сообщается, что пираты забрали все ценные вещи, а моряков увезли в неизвестном направлении. Само же судно отшвартовано в порт Дуала. Родственники одного из украинских моряков обратились в Морской информцентр. Именно они и сообщили, что на данном суднебыли граждане нашей страны.




Теги: Россия, Донбасс, пираты, Нигерия, моряки, плен
 
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