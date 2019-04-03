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Получить водительские права в Украине отныне будет на порядок сложнее

03.04.2019 19:32
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Получить водительские права в Украине отныне будет на порядок сложнее

Правительство украинского государства приняло решение и ужесточило контроль над выдачей гражданам нашей страны водительских прав. В том числе, были усилены требования к регистрации учебных групп в сервисцентре Министерства внутренних дел Украины, которую нужно провести до того, как начнутся занятия на курсах, о чем пишет replyua.net со ссылкой на РБК-Украина.

Такая норма является производной законодательства относительно дорожного движения, в соответствии с которым одним из условий для получения водительского удостоверения – прохождения курса обучения. Такого рода требования к регистрации учебных групп были направлены на предотвращение злоупотреблений путем выдачи документ об окончании курсов тем, кто по факту их не прошел.

Согласно предположительной информации, такие изменения должны облегчить аккредитацию заведений, которые проводят подготовку водителей, а также их переподготовку ,повышение квалификации. Полномочия по аккредитации будут переданы в региональные сервисцентры МВД, а это сократит сроки прохождения данной процедуры.



Теги: Украина, Донбасс, права, водитель
 
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