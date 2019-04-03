- Получить водительские права в Украине отныне будет на порядок сложнее19:32
- У Зеленского сделали новое заявление по дебатам19:15
- Под Мариуполем временно закроют КПВВ 19:00
- Очередные украинские моряки попали в плен: все подробности инцидента18:30
- У Порошенко жестко ответили на требования команды Зеленского18:15
- «Отмучился»: дончане сообщили о закрытии популярного супермаркета в Донецке17:58
- Летний сезон на носу? Синоптики озвучили прогноз погоды на три месяца17:40
- Обнародованы порядковые номера выступающих на Евровидение 201917:20
- Зеленский готовится к революции, ГПУ ликвидируют: что будет с Луценко после выборов17:01
- Боевики во время учений случайно сожгли пять боевых машин16:10
Получить водительские права в Украине отныне будет на порядок сложнее
Правительство украинского государства приняло решение и ужесточило контроль над выдачей гражданам нашей страны водительских прав. В том числе, были усилены требования к регистрации учебных групп в сервисцентре Министерства внутренних дел Украины, которую нужно провести до того, как начнутся занятия на курсах, о чем пишет replyua.net со ссылкой на РБК-Украина.
Такая норма является производной законодательства относительно дорожного движения, в соответствии с которым одним из условий для получения водительского удостоверения – прохождения курса обучения. Такого рода требования к регистрации учебных групп были направлены на предотвращение злоупотреблений путем выдачи документ об окончании курсов тем, кто по факту их не прошел.
Согласно предположительной информации, такие изменения должны облегчить аккредитацию заведений, которые проводят подготовку водителей, а также их переподготовку ,повышение квалификации. Полномочия по аккредитации будут переданы в региональные сервисцентры МВД, а это сократит сроки прохождения данной процедуры.
Теги: Украина, Донбасс, права, водитель
- Журналист: на Геращенко завели дело за измену Родине
- Скандальное заявление МИД Польши о Бандере: появилась реакция Украины
- Нас ждет предвыборный год, но потерять его из-за популизма или очередных «революции» мы не имеем права, – блогер
- Младший сын Януковича напился так, что не мог найти своего дома (ВИДЕО)
- Азарова вывело из себя донецкое дерево
- «Народный фронт» пошел на сделку с Юлией: стали известны детали
- Под Мариуполем временно закроют КПВВ 19:00
- «Отмучился»: дончане сообщили о закрытии популярного супермаркета в Донецке17:58
- Боевики во время учений случайно сожгли пять боевых машин16:10
- Ходаковский рассказал, как Зеленский остановил Путина от радикального решения по Донбассу15:32
- ДТЭК частично отключил электроснабжение КП «Вода Донбасса»13:40
- По неизвестной причине и на неопределенный срок закрыта трасса на Донецк12:45
- КПВВ "Гнутово" закроют на три дня для реконструкции10:20
- «Боевики озверели»: много погибших в ООС, ВСУ мощно отомстили09:46
- Боевики "запутались в показаниях" и выдали новые фейки об "атаке против мирного населения" ВСУ 08:00
- На Донбассе погибла известная боец ООС Яна Червона - жизнь военной оборвал удар вражеского ПТУР22:10
- В Санкт-Петербурге установили надгробие Путину19:45
- Получить водительские права в Украине отныне будет на порядок сложнее19:32
- У Зеленского сделали новое заявление по дебатам19:15
- Под Мариуполем временно закроют КПВВ 19:00
- Решили избавить страну от геев: смертную казнь ввели для гомосексуалов18:45
- Очередные украинские моряки попали в плен: все подробности инцидента18:30
- У Порошенко жестко ответили на требования команды Зеленского18:15
- «Отмучился»: дончане сообщили о закрытии популярного супермаркета в Донецке17:58
- Летний сезон на носу? Синоптики озвучили прогноз погоды на три месяца17:40
- Обнародованы порядковые номера выступающих на Евровидение 201917:20
- Месяц рождения может выдать ваш темный секрет10:30
- Врачи назвали самые опасные для здоровья привычки10:16
- Можно ли принимать душ во время болезни?09:30
- Украинцев с 1 апреля начали лечить по-новому: что делать тем, кто не подписал декларацию07:31
- Все президенты так побеждали: появилось интересное объяснение результата Зеленского на выборах22:38
- Медведчук зловеще прогнозирует, что Зеленскому скоро будет не до смеха17:28
- Зеленский или Порошенко: Кравчук рассказал, кому будет проще решить конфликт на Донбассе16:28
- Деньги вместо субсидий. Как проходит монетизация15:48
- Политолог рассказал, с кем из "старых политиков" Зеленский может пойти на сделку15:18
- Названо условие, при котором Порошенко победит во втором туре13:29
- «От этого будет зависеть результат второго тура»: Порошенко обратился к Зеленскому с важнейшим призывом
- В Генштабе ВСУ объяснили, почему военные поддержали Зеленского
- В Донецке арестованы главари НВФ, которые курировали перевозки через линию разграничения
- По неизвестной причине и на неопределенный срок закрыта трасса на Донецк
- Известный астролог назвал имя следующего Президента: «Фальсификаторы не смогут!»
- Украинские военные заняли часть «серой зоны» в окрестностях Донецка. ВИДЕО
- Митинг в Донецке к выборам отменен в последний момент - причины громкого решения Пушилина взорвали соцсети
- Горловка под обстрелом: повреждены жилые дома, гаражи, детская площадка
- Боевик "ДНР", воевавший на Донбассе вместе со Стрелковым, "самоликвидировался" в России
- Рейтинг самых недоступных женщин по знаку Зодиака