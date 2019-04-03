Разгорается скандал. Порошенко пошел на решительные действия

03.04.2019 09:15

От президента Украины Петра Порошенко поступило поручение о проверке всего руководящего состава Государственного концерна "Укроборонпром" на полиграфе.

Руководящий состав "Укроборонпром" пройдет проверку на полиграфе после того, как раскрылись хищения в оборонном комплексе, передает "Диалог.UA", ссылаясь на пресс-центр президента. Так, Петр Порошенко поручил правительству подготовить списки тех, кому необходимо пройти тест на полиграфе.

Глава государства попросил включить туда и руководителей госпредприятий оборонно-промышленного комплекса – и руководителей предприятий, и тех, кто несет ответственность за финансовую деятельность.

Кроме того, президент Украины обязал предоставить результаты полиграфа контрразведке СБУ или полиции, если будут выявлены основания.

Также, по словам Порошенко, он обратится к правительству касательно того, чтобы в немедленном порядке совершить финансирование международного аудита концерна "Укроборонпром".

Известно, что контроль за этим вопросом он доверил секретарю СНБО Александру Турчинову.



Источник: www.dialog.ua