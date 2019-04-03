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Тарута высказался относительно поддержки Порошенко и Зеленского во втором туре выборов

03.04.2019 13:30
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Тарута высказался относительно поддержки Порошенко и Зеленского во втором туре выборов

Сегодня, 3 апреля, экс-кандидат в президенты Сергей Тарута заявил о поддержке Зеленского во втором туре.

Об этом он сообщил в эфире украинского телеканала, передает "Диалог.UA".

Ранее сообщалось, что поддержка Тарутой "Нового курса" Юлии Тимошенко должна была принести лидеру "Батькивщины" голоса на Юго-Востоке и ослабить позиции Зеленского в этом регионе. Экс-кандидат в президенты полностью поддержал политику Тимошенко в отношении прохода Порошенко во второй тур. Т

ак, Тарута отметил, что он признает итоги первого тура выборов и считает главной проблемой для Украины вопрос мира на Донбассе. Также Тарута сообщил, что проголосует за Зеленского, хотя избирателям не станет советовать такой выбор.

Политик пояснил, он пока не видел отчетливой программы Зеленского по выводу страны из кризиса и по этой причине не станет его советовать в президенты, однако уверен, что "стране необходима команда реаниматологов, которая сумеет сделать все, чтобы изменить курс".

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, Владимир Зеленский, Сергей Тарута, выборы президента, Порошенко
 
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