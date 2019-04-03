У Порошенко жестко ответили на требования команды Зеленского

03.04.2019 18:15

Депутат Верховной Рады Украины, первый заместитель главы парламента нашей страны Ирина Геращенко напомнила команде кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, что законодательство вправе менять только ВРУ, но не президент.



Как пишет replyua.net, на своей странице в «Фейсбук», Геращенко ответила на требование Зеленского – отменить декларирование доходов и расходов для общественных активистов, написав: «Хочу напомнить Зе-команде, что изменения в законы нашей страны принимает Верховная Рада Украины, но никак не президент. Еще полтора года назад гарант Конституции Петр Порошенко внес в Раду документ об отмене е-декларирования для активистов. Кстати, Юлия Тимошенко тогда же внесла альтернативу. Однако парламент провалил все это дело».



«Именно члены партии «укроп», которые активно поддерживают Зеленского, в частности и кандидат в президенты Шевченко, который заявил, что молился за победу шоумена, не голосовал ни за один из внесенных документов».