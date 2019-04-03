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У Зеленского назвали главную проблему Украины: без решения этого вопроса, страна не выйдет из кризиса
В команде лидера первого тура президентских выборов по результатам голосования Владимира Зеленского озвучили самую большую проблему, из-за которой наша стране не может длительное время выйти из кризиса.
Как пишет replyua.net со ссылкой на «Интерфакс-Украина», в частности, экс-министр финансов и нынешний советник кандидата в украинские лидеры Владимира Зеленского Александр Данилюк, подчеркнул, что никакие старания по выведению нашего государства из кризиса не будут эффективными до тех пор, пока будет «жить» одна из основных проблем под названием коррупция.
Данилюк заявил: «Как бы мы не пытались вести переговоры, сколько бы ни вкладывали в армию денег, из которых половина оседает в карманах, коррупция на всех возможных уровнях просто уничтожает Украину». Реформы, согласно словам экс-министра финансов, проводились в 2014-2016 годах, однако осуществляющие их люди уже не работают на своих должностях. «Все реформаторы были банально вытолканы, а сейчас их преследуют уголовными производствами», - подытожил он.
Теги: Донбасс, Владимир Зеленский, выборы президента
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