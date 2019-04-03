Украинцев лишили возможности летать в Россию

03.04.2019 15:00

Кабинет Министров запретил нерегулярное прямое авиасообщение с Россией за исключением рейсов, необходимых для обеспечения работы миссий ООН, ОБСЕ и Красного креста. Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, 3 апреля, передает Корреспондент.

"Проектом акта предлагается установить запрет на осуществление нерегулярных рейсов и перелетов между Украиной и государством-агрессором за исключением рейсов, необходимых для обеспечения миссии ООН, ОБСЕ и Красного креста", - сказал министр внутренних дел Арсен Аваков, представляя документ.

По его словам, во время визита лидера Оппозиционной платформы - За життя Юрия Бойко и члена политсовета партии За життя Виктора Медведчука в Россию они воспользовались "лазейкой в законе", поскольку ранее запрет не распространялся на нерегулярные рейсы, осуществляемые воздушными судами, незарегистрированными в России.

Как сообщалось, 22 марта Медведчук и Бойко встретились в Москве с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и главой Газпрома Алексеем Миллером.

После этого ГПУ открыло дело на Бойко и Медведчука за прямой перелет в Россию. А премьер-министр Владимир Гройсман попросил пограничников, Госавиаслужбу и Украэрорух проверить, где было нарушение.

Источник: https://from-ua.com