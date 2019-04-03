Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Украинцев лишили возможности летать в Россию

03.04.2019 15:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Украинцев лишили возможности летать в Россию

Кабинет Министров запретил нерегулярное прямое авиасообщение с Россией за исключением рейсов, необходимых для обеспечения работы миссий ООН, ОБСЕ и Красного креста. Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, 3 апреля, передает Корреспондент.

"Проектом акта предлагается установить запрет на осуществление нерегулярных рейсов и перелетов между Украиной и государством-агрессором за исключением рейсов, необходимых для обеспечения миссии ООН, ОБСЕ и Красного креста", - сказал министр внутренних дел Арсен Аваков, представляя документ.

По его словам, во время визита лидера Оппозиционной платформы - За життя Юрия Бойко и члена политсовета партии За життя Виктора Медведчука в Россию они воспользовались "лазейкой в законе", поскольку ранее запрет не распространялся на нерегулярные рейсы, осуществляемые воздушными судами, незарегистрированными в России.

Как сообщалось, 22 марта Медведчук и Бойко встретились в Москве с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и главой Газпрома Алексеем Миллером.

После этого ГПУ открыло дело на Бойко и Медведчука за прямой перелет в Россию. А премьер-министр Владимир Гройсман попросил пограничников, Госавиаслужбу и Украэрорух проверить, где было нарушение.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Украина, Россия, Донбасс, авиакомпании, Кабмин
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх