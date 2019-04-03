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Украинцев лишили возможности летать в Россию
Кабинет Министров запретил нерегулярное прямое авиасообщение с Россией за исключением рейсов, необходимых для обеспечения работы миссий ООН, ОБСЕ и Красного креста. Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, 3 апреля, передает Корреспондент.
"Проектом акта предлагается установить запрет на осуществление нерегулярных рейсов и перелетов между Украиной и государством-агрессором за исключением рейсов, необходимых для обеспечения миссии ООН, ОБСЕ и Красного креста", - сказал министр внутренних дел Арсен Аваков, представляя документ.
По его словам, во время визита лидера Оппозиционной платформы - За життя Юрия Бойко и члена политсовета партии За життя Виктора Медведчука в Россию они воспользовались "лазейкой в законе", поскольку ранее запрет не распространялся на нерегулярные рейсы, осуществляемые воздушными судами, незарегистрированными в России.
Как сообщалось, 22 марта Медведчук и Бойко встретились в Москве с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и главой Газпрома Алексеем Миллером.
После этого ГПУ открыло дело на Бойко и Медведчука за прямой перелет в Россию. А премьер-министр Владимир Гройсман попросил пограничников, Госавиаслужбу и Украэрорух проверить, где было нарушение.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Россия, Донбасс, авиакомпании, Кабмин
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