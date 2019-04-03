Украинцев ожидает резкое изменение стоимости газа

03.04.2019 14:45

С первого числа текущего месяца устанавливать стоимость газа будет устанавливать не Кабинет министров, как раньше, а «Нафтогаз», что приведет к существенному удешевлению голубого топлива для населения.

Как передает replyua.net, об этом на сегодняшнем заседании правительства Украины заявил его глава Владимир Гройсман. По его словам, отныне у «Нафтогаза» есть право устанавливать любую цену на газ, которая, впрочем, не должна превышать 8,55 гривен за кубометр.



«У нас еще одно решение, это касается цен на газ. «Нафтогаз» заявил, что они могут дешевле продавать газ, чем 8,55 грн. Вот как раз пришло время. Сегодня нами было утверждено решение, которое дает «Нафтогазу» возможность устанавливать меньше цены, чем 8,55 грн, однако никак не больше», – заявил Гройсман.



Нужно отметить, что до принятого сегодня решения у «Нафтогаза» не было права на самостоятельное формирование стоимости газа, однако отныне компания каждый месяц сможет регулировать цену, зависимо от ситуации на рынке. В том числе, если в текущем месяце украинцам будут продавать газ по той же цене, что и промышленным потребителям, даже с наценкой облгазов стоимость голубого топлива снизится на несколько гривен за куб.