Украинцев с 1 апреля начали лечить по-новому: что делать тем, кто не подписал декларацию

03.04.2019 07:31

С 1 апреля в Украине вступает в силу особое постановление правительства. Согласно решению Кабмина, в больницах перестанут лечить больных из «красных списков». Глава Минздрава Уляна Супрун предупредила, что украинцев начнут обслуживать по-новому, пишет Политека.

Граждане, которые уже подписали контракт с семейными врачами, терепевтами или педиатрами уже могут пользоваться всеми благами реформы. В том числе, бесплатной первичной помощью, сдачей анализов, медицинскими консультациями и вакцинацией. По направлению лечащего врача уже можно получить более 50 диагностических и лечебных услуг. За них заплатит медучреждениям Национальная служба здоровья Украины.

Но те, кто не успел этого сделать, останутся «за бортом» и попадут в так называемый «красный список». По словам Супрун, декларацию отказались заключать ещё около 25% украинцев.

Теперь государство попросту не будет оплачивать их лечение из бюджета. Отказавшись от таких пациентов, государство сэкономило около 360 миллионов гривен. Изначально правительство собиралось отложить реализацию реформы до 2020 года. Но особым постановлением ускорило её до апреля 2019 года.

Даже без декларации граждане Украины имеют право на помощь. Никто не отменял визиты в частные медучреждения, где за разовую плату специалисты проводят консультации и все необходимые процедуры. Кроме того, существует приказ Минздрава №503. Он обязывает врачей оказывать экстренную медицинскую помощь, независимо от наличия договора. То есть, в критической ситуации медиков можно вызвать на дом даже без документа. В противном случае, врачей обвинят в уголовном преступлении.

Эксперты ожидают, что проблемы возникнут с программой «Доступные лекарства». Ведь электронные рецепты будут приниматься только при наличии декларации. В итоге одни смогут получить медикаменты бесплатно, а другие — нет. Не исключено, что в скором времени начнутся юридические споры.

Источник: https://from-ua.com