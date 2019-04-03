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В Украине испытают новейшее ракетное вооружение

03.04.2019 07:12
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В Украине испытают новейшее ракетное вооружение

В ближайшее время в Украине пройдут испытания новейшего ракетного вооружения, после чего оно поступит в Вооруженные Силы.

Об этом шла речь во время совещания президента Петра Порошенко с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Александром Турчиновым и заместителем секретаря СНБО Сергеем Кривоносом, сообщает пресс-служба главы государства.

«В ближайшее время планируются испытания новых мощных ракетных комплексов и, учитывая очень важное значение их для укрепления обороны нашей страны, мы обращаемся с предложением вам лично принять участие в финальном этапе испытаний», — сказал Турчинов, обращаясь к президенту.

В свою очередь Президент отметил, что новейшее ракетное вооружение после завершения испытаний должно поступить на вооружение ВСУ.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Украина, Донбасс, ракета, вооружение
 
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