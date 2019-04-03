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Все только начинается: политтехнолог назвал неожиданного победителя президентских выборов
Кандидат в президенты Юлия Тимошенко осталась победительницей, так как для нее затраты на кампанию закончились. Об этом рассказал "Апострофу" политтехнолог Сергей Гайдай.
По его словам, она бы все равно проиграла Зеленскому, но теперь ее кампании не придется тратиться на второй тур. "Но я лично считаю, что пока победитель есть один – Юлия Владимировна Тимошенко. Потому что для нее этот ад закончился – она бы все равно проиграла Зеленскому во втором туре, а так для нее затраты на кампанию закончились, для нее все ясно, она не ушла с политического горизонта, ее путь все равно – в парламент", - заявил Гайдай. Также он отметил, что все ее планы - "новый курс", новая Конституция, которая определяет нас как парламентскую республику, - все это она может реализовывать, поборовшись за парламент. "Более того, теперь она может свой рейтинг еще нарастить, потому что свои "железные" 15-20% она всегда получит. А для парламентской партии – это победный процент. Ведь все не заканчивается этими выборами", - сказал политтехнолог. Кроме этого он отметил, что Тимошенко сама заявила, что идет в парламент. "У Зеленского будет ад второго тура, а потом у него будет ад президентства. А с Тимошенко все понятно: вот - ее электорат, вот - ее планы, вот - парламентские выборы, на которые она идет", - рассказал Сергей Гайдай.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Владимир Зеленский, Тимошенко
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