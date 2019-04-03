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Закарпатцы перекрыли дорогу, блокируя строительство забора на границе с Румынией
Во вторник, 2 апреля, во время обустройства заградительного забора на украинско-румынской границе в Закарпатской области местные жители перекрыли дорогу Рахов с требованием остановить эти работы. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
Пограничники Мукачевского отряда на участке отдела пограничной службы «Деловое» начали строить заградительный забор на линии государственной границы, мотивируют проведение работ противодействием контрабандной деятельности .
Однако сразу после начала строительства, на место прибыла группа молодых людей — около 40 человек с требованием остановить работы.
«Мужчины, большинство из которых являются местными жителями, уже попадали в поле зрения пограничников за нарушение украинского законодательства. Молодые люди пытались всячески мешать правоохранителям и провоцировать их. Также к месту установки ограждения прибыл председатель сельсовета Делового», — сообщили в Госпогранслужбе.
В настоящее время работы по строительству ограждения продолжаются.
Местные жители, в знак протеста перекрыли движение по трассе Рахов-Мукачево.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Румыния, строительство, граница, Закарпатье
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