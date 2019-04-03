Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Зарубежные эксперты предупредили о стремительной девальвации гривны

03.04.2019 14:33
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Зарубежные эксперты предупредили о стремительной девальвации гривны

Согласно прогнозам экспертов инвестиционного банка Morgan Stanley, уже до конца текущего года курс украинской национальной валюты по отношению к американскому доллару снизится на 4 гривны и будет составлять 31 гривну за доллар.

Как передает replyua.net, об этом сказано в аналитической публикации интернет-издания НВ Бизнес. «Ближе к концу 2020 года, курс гривны по отношению к доллару снизится еще сильнее — до 32,5 гривен за один доллар», - утверждают аналитики инвестбанка.

Помимо этого, специалисты Morgan Stanley прогнозируют снижение темпов роста ВВП до 2,7% в 2019 году и 2,6% в 2020-м.

Ранее сообщалось, что в начале текущего года гривна демонстрировала рост к доллару и евро, а в канун выборов президента Украины 2019 теряла позиции к западным валютам. Между тем, в законопроекте о госбюджете Украины на 2019-й, который утвердили депутаты Верховной Рады, курс гривны к доллару к 2019 году прогнозируется чуть выше 29 грн.



Теги: Донбасс, доллар, гривня
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх