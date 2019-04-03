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Зарубежные эксперты предупредили о стремительной девальвации гривны
Согласно прогнозам экспертов инвестиционного банка Morgan Stanley, уже до конца текущего года курс украинской национальной валюты по отношению к американскому доллару снизится на 4 гривны и будет составлять 31 гривну за доллар.
Как передает replyua.net, об этом сказано в аналитической публикации интернет-издания НВ Бизнес. «Ближе к концу 2020 года, курс гривны по отношению к доллару снизится еще сильнее — до 32,5 гривен за один доллар», - утверждают аналитики инвестбанка.
Помимо этого, специалисты Morgan Stanley прогнозируют снижение темпов роста ВВП до 2,7% в 2019 году и 2,6% в 2020-м.
Ранее сообщалось, что в начале текущего года гривна демонстрировала рост к доллару и евро, а в канун выборов президента Украины 2019 теряла позиции к западным валютам. Между тем, в законопроекте о госбюджете Украины на 2019-й, который утвердили депутаты Верховной Рады, курс гривны к доллару к 2019 году прогнозируется чуть выше 29 грн.
Теги: Донбасс, доллар, гривня
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