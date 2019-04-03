- Зеленский может проигнорировать дебаты с Порошенко: в штабе шоумена назвали причину 11:45
- Финальное слово ЦИК: 100% голосов украинцев подсчитаны11:30
- В НАТО подготовят пакет мер по сдерживанию России в акватории Черного моря11:16
- Днепропетровская область прекращает свое существование – решение КС11:00
- У Зеленского назвали главную проблему Украины: без решения этого вопроса, страна не выйдет из кризиса10:10
- «Боевики озверели»: много погибших в ООС, ВСУ мощно отомстили09:46
- Разгорается скандал. Порошенко пошел на решительные действия09:15
- Социолог заговорил о третьем туре выборов в Украине08:45
- Закарпатцы перекрыли дорогу, блокируя строительство забора на границе с Румынией08:28
- Боевики "запутались в показаниях" и выдали новые фейки об "атаке против мирного населения" ВСУ 08:00
Зеленский может проигнорировать дебаты с Порошенко: в штабе шоумена назвали причину
"Слуга народа" "отмазывается" от дебатов из-за несуществующего концертного графика как художественного руководителя "Квартал 95".
Политтехнолог Дмитрий Разумков отметил, что ранее Зеленский не пришел на дебаты якобы из-за концертов с его участием, о чем не знали организаторы теледебатов, передает "Диалог.UA" со ссылкой на "Обозреватель".
Традиционно политолог подчеркнул, что украинцы "уже устали от обещаний в дебатах", что "показывает практика". Он добавил, что "корректно" Порошенко отчитаться о выполненных задачах и обещаниях, после чего формулировать новую программу.
Разумков заверил, что юморист готов к дебатам, но не известно, когда и как они произойдут. Что интересно, на официальном сайте "Квартала 95" нет заявленных концертов и гастролей со "слугой народа".
Как сообщалось, украинцы разместили электронную петицию, потребовав провести дебаты между кандидатами перед каждым туром выборов.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, Владимир Зеленский, дебаты, Порошенко
- У Порошенко придумали, как вытянуть Зеленского на дебаты
- Дебаты между Зеленским, Тимошенко и Порошенко: журналисты назвали дату и время
- «Дог-шоу»: Зеленский объяснил, почему не принимает участие в дебатах
- Известна дата и время теледебатов Порошенко и Зеленского: появился интересный нюанс
- У Зеленского назвали "важнейшую" причину, по которой актер не придет на дебаты с Порошенко
- В первом туре дебатов кандидатов в президенты Украины мы не увидим Порошенко
- КПВВ "Гнутово" закроют на три дня для реконструкции10:20
- «Боевики озверели»: много погибших в ООС, ВСУ мощно отомстили09:46
- Боевики "запутались в показаниях" и выдали новые фейки об "атаке против мирного населения" ВСУ 08:00
- На Донбассе погибла известная боец ООС Яна Червона - жизнь военной оборвал удар вражеского ПТУР22:10
- В Горловке растет число суицидов, обнаруженных трупов и «внезапных» смертей21:52
- Бойцы ВСУ уничтожили под Попасной позицию «ДНР». ВИДЕО 21:22
- Боевики «ДНР» стягивают БМП, БРДМ и передвижные разведывательные пункты20:18
- Украинские военные заняли часть «серой зоны» в окрестностях Донецка. ВИДЕО19:52
- ВСУ отправили на тот свет опасного врага из полка "ДНР" Лысого, призывавшего "жечь" украинцев19:21
- Концерты и театр у моря: стали известны новые подробности ГогольФеста в Мариуполе17:54
- Виталий Кличко намерен намотать 5000 км на велосипеде12:00
- Зеленский может проигнорировать дебаты с Порошенко: в штабе шоумена назвали причину 11:45
- Финальное слово ЦИК: 100% голосов украинцев подсчитаны11:30
- В НАТО подготовят пакет мер по сдерживанию России в акватории Черного моря11:16
- Днепропетровская область прекращает свое существование – решение КС11:00
- На Луне появились загадочные строения10:44
- Месяц рождения может выдать ваш темный секрет10:30
- КПВВ "Гнутово" закроют на три дня для реконструкции10:20
- Врачи назвали самые опасные для здоровья привычки10:16
- У Зеленского назвали главную проблему Украины: без решения этого вопроса, страна не выйдет из кризиса10:10
- Месяц рождения может выдать ваш темный секрет10:30
- Врачи назвали самые опасные для здоровья привычки10:16
- Можно ли принимать душ во время болезни?09:30
- Украинцев с 1 апреля начали лечить по-новому: что делать тем, кто не подписал декларацию07:31
- Все президенты так побеждали: появилось интересное объяснение результата Зеленского на выборах22:38
- Медведчук зловеще прогнозирует, что Зеленскому скоро будет не до смеха17:28
- Зеленский или Порошенко: Кравчук рассказал, кому будет проще решить конфликт на Донбассе16:28
- Деньги вместо субсидий. Как проходит монетизация15:48
- Политолог рассказал, с кем из "старых политиков" Зеленский может пойти на сделку15:18
- Названо условие, при котором Порошенко победит во втором туре13:29
- «От этого будет зависеть результат второго тура»: Порошенко обратился к Зеленскому с важнейшим призывом
- В Генштабе ВСУ объяснили, почему военные поддержали Зеленского
- В Донецке арестованы главари НВФ, которые курировали перевозки через линию разграничения
- Известный астролог назвал имя следующего Президента: «Фальсификаторы не смогут!»
- Украинские военные заняли часть «серой зоны» в окрестностях Донецка. ВИДЕО
- Митинг в Донецке к выборам отменен в последний момент - причины громкого решения Пушилина взорвали соцсети
- Горловка под обстрелом: повреждены жилые дома, гаражи, детская площадка
- Боевик "ДНР", воевавший на Донбассе вместе со Стрелковым, "самоликвидировался" в России
- Рейтинг самых недоступных женщин по знаку Зодиака
- Бойцы ВСУ дали "по зубам" боевикам под Авдеевкой и Песками, у "ДНР" опять потери