Зеленский может проигнорировать дебаты с Порошенко: в штабе шоумена назвали причину

03.04.2019 11:45

"Слуга народа" "отмазывается" от дебатов из-за несуществующего концертного графика как художественного руководителя "Квартал 95".

Политтехнолог Дмитрий Разумков отметил, что ранее Зеленский не пришел на дебаты якобы из-за концертов с его участием, о чем не знали организаторы теледебатов, передает "Диалог.UA" со ссылкой на "Обозреватель".

Традиционно политолог подчеркнул, что украинцы "уже устали от обещаний в дебатах", что "показывает практика". Он добавил, что "корректно" Порошенко отчитаться о выполненных задачах и обещаниях, после чего формулировать новую программу.

Разумков заверил, что юморист готов к дебатам, но не известно, когда и как они произойдут. Что интересно, на официальном сайте "Квартала 95" нет заявленных концертов и гастролей со "слугой народа".

Как сообщалось, украинцы разместили электронную петицию, потребовав провести дебаты между кандидатами перед каждым туром выборов.



Источник: www.dialog.ua