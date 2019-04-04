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Блокпосты ОРДО: на «Каргиле» небольшая льготная очередь, в «Пищевике» пеших нет
Сегодня утром на подконтрольных членам НВФ пунктах пропуска в Донецкой области собрались довольно большие очереди. Об этом в социальных сетях сообщают очевидцы.
Так, на Бахмутском направлении собралось 110 автомобилей и около 60 человек пешей очереди:
«По состоянию на 09.20 на блок посту 110 автомобилей, 21 автобус, до 60 человек пешей очереди»
На Марьинском направлении на пункте пропуска Каргил сегодня небольшая льготная очередь, в то время, как основная довольно большая:
«Каргиле на 05 :10 основная 60 льгота 40»
«На Каргиле в Украину общая 60 машин, льготы в два раза меньше»
«Каргил в Украину — Льготная машин 25, основная раза в 2 больше. Движение хорошее»
В Еленовке на Мариупольском направлении сегодня достаточно большие очереди :
» Еленовка, очередь до четвертого туалета, на 8−00»
На КПП «Гнутово» сегодня утром отмечаются большие очереди, при этом движение транспорта происходит 15 минут:
«Октябрь в Мариуполь очередь от конца села»
«Пищевик на Мариуполь машин мало. Пеших на два автобуса»
«На Октябре от конца села. Движение примерно каждые 15мин»
«Пищевик в Донецк машин 10. Пеших нет».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, блокпост, пункт пропуска, КПВВ, ОРДЛО
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