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Дуэль Порошенко и Зеленского войдет в историю: депутат рассказал, чего в Украине еще никогда не было
Дебаты на НСК "Олимпийский" могут стать политической дуэлью, от результата которых зависит, сможет ли Петр Порошенко переломить ход кампании или лидерство все-таки останется на стороне Владимира Зеленского.
Об этом пишет известный политик и народный депутат Мустафа Найем в своем Telegram-канале, комментируя организацию политических дебатов накануне второго тура выборов президента.
Политик отметил, что многие в Украине были уверены в отказе действующего президента принять предложенный Зеленским формат и провести дебаты на своих условиях.
Однако неожиданно для многих Порошенко согласился и с легкостью принял вызов комика: "На стадионе, так на стадионе".
Найем отметил, что дважды в истории Украины дебаты становились решающим эпизодом политической борьбы, а также подчеркивает: "Между тем это будут первые в мире президентские дебаты, которые пройдут на стадионе".
Источник: www.dialog.ua
Теги: Украина, Донбасс, Владимир Зеленский, история, дебаты, Порошенко
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