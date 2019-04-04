Дуэль Порошенко и Зеленского войдет в историю: депутат рассказал, чего в Украине еще никогда не было

04.04.2019 17:48

​Дебаты на НСК "Олимпийский" могут стать политической дуэлью, от результата которых зависит, сможет ли Петр Порошенко переломить ход кампании или лидерство все-таки останется на стороне Владимира Зеленского.

Об этом пишет известный политик и народный депутат Мустафа Найем в своем Telegram-канале, комментируя организацию политических дебатов накануне второго тура выборов президента.

Политик отметил, что многие в Украине были уверены в отказе действующего президента принять предложенный Зеленским формат и провести дебаты на своих условиях.

Однако неожиданно для многих Порошенко согласился и с легкостью принял вызов комика: "На стадионе, так на стадионе".

Найем отметил, что дважды в истории Украины дебаты становились решающим эпизодом политической борьбы, а также подчеркивает: "Между тем это будут первые в мире президентские дебаты, которые пройдут на стадионе".



Источник: www.dialog.ua