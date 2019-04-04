Главный айтишник Украины рассказал о «революции Зеленского»: войдет в историю

04.04.2019 20:49

То, что Владимир Зеленский некомпетентен – это большой миф

Об этом в видео-интервью Politeka заявил президент холдинга Internet Invest Group Александр Ольшанский.

По его словам, после личной встречи с Зеленским становится понятно, что у кандидата весьма специфический стиль управления. А именно, Зеленский действительно полагается на людей и действительно слушает людей. И главное – не производит впечатления непонимающего человека.

«Меня что поразило – я был в штабе (имеется в виду штаб Зеленского — ред.) и атмосфера там поражает. Большое количество активных и доброжелательных людей. Здесь однозначный плюс – это революция в корпоративном секторе», — говорит Ольшанский.

Также IT-эксперт утверждает, что предвыборная гонка, которую мы наблюдаем сегодня, войдет во всемирную историю. В том числе – с технологической точки зрения.

«Вся коммуникация Зеленского была построена на персональном общении с избирателем. Сколько говорили – молодежь не придет? Молодежь придет. Только с ней нужен другой механизм построения коммуникации», — объясняет Ольшанский.

Источник: https://politeka.net