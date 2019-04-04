Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Москва будет в бешенстве: Украина назвала России два главных условия возобновления авиасообщения

04.04.2019 14:33
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Москва будет в бешенстве: Украина назвала России два главных условия возобновления авиасообщения

​Украина назвала Москве главное условие для начала переговоров о возобновлении авиационного сообщения с Россией: министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что начало диалога будет возможным после возвращения контроля над оккупированным Крымом и восточными территориями на Донбассе.

Об этом сообщают украинские информационные агентства со ссылкой на заявление министра. Москва пока Украине не ответила, однако на предложенное требование вряд ли согласится. Более того, по мнению Омеляна, кроме возвращения контроля над оккупированными территориями, Москва должна выплатить Украине репарации.

СМИ напоминают, что в минувшую среду украинское правительство запретило нерегулярные прямые авиационные рейсы и сообщение с Россией.

Это стало следствием скандала после полета Виктора Медведчука и Юрия Бойко в Москву на переговоры с российскими властями.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Украина, Россия, Донбасс, запрет, авиапространство
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх