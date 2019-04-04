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«Не переживет»: журналист озвучил страшный прогноз для Порошенко
Второго срока Петра Порошенко Украина, как государство, может не пережить.
Об этом в Politeka On-line заявила главный редактор интернет-издания «Гордон» Алеся Бацман, сообщает Politeka.
«Один срок мы видели. Мы видели результаты. Спасибо, но хватит. Второго такого срока Украина просто не переживет как государство. А у Петра Алексеевича произошло несколько конфликтов с окружением, потому что именно он увидел или узнал. Если знают в других штабах, то знают и у него. Люди пытаются искать себе запасные аэродромы. Эму это, естественно, не понравилось», — отметила она.
В то же время Бацман уточнила, что будет с Порошенко, если он решит «пойти по стопам Януковича».
«Вы знаете, только в одном случае может не он сказать «до свидания», а украинский народ. Если он захочет пойти по пути Виктора Януковича. Вот когда он насильно захочет сделать с Украиной то, чего она не будет воспринимать. Вот такой совет ему можно дать. Он же видит, к чему это привело. Украина не та страна, которая будет мириться с несправедливостью. Да, она терпит, терпит. Но потом, в какой-то момент, она просто взрывается. И потом нужно будет «чемодан-вокзал», — подчеркнула она.
Более того, утверждает Бацман, Порошенко и сам заинтересован в том, чтобы «все цивилизованно, таким образом, чтобы он дальше смог остаться в политике. Чем чище ты себя ведешь — тем приятнее тебе потом ходить по улицам Киева».
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, прогноз, выборы президента, Порошенко
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