Не в «Олимпийском». У Зеленского рассказали, где он будет сдавать анализы

04.04.2019 19:48

В штабе украинского комика и кандидата в президенты Владимира Зеленского заявили о его готовности сдать анализы. По их данным, Зеленский придет завтра около 08:00 в клинику Eurolab по адресу Соломенская, 11а.

Штаб Зеленского ждет по тому же адресу и действующего президента Украины Петра Порошенко. Политконсультант и советник штаба Зеленского Дмитрий Разумков отметил:

«При всем уважении к „Олимпийскому“, я думаю, что есть независимые площадки. Поэтому завтра в 8 утра мы приглашаем и нашего оппонента, и вас всех в Eurolab — это абсолютно независимая лаборатория, где можно будет сдать анализы и ни у кого не возникнет вопросов о том, что где-то кто-то что-то подтасовал, попробовал повлиять».

Он же добавил, что команда Зеленского готова рассмотреть другие независимые лаборатории для сдачи анализов, которые могут предложить со стороны оппонента.

По словам Разумкова, Зеленский обнародует результаты своего обследования.

Источник: https://donpress.com