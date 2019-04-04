- Вице-спикер ВРУ заявила, что Порошенко требует от церкви молиться за его победу16:48
- Супрун развенчала очередной миф о здоровом питании16:00
- Порошенко согласился на второе условие Зеленского по дебатам15:50
- НОТУ готова провести дебаты на «Олимпийском»15:41
- В ЦИК против дебатов на Олимпийском15:20
- Зеленский рассказал о своем внешнеполитическом курсе15:00
- Расклады на Донбассе поменялись: экс-главарь «ДНР» взгрустнул из-за развода с паспортами РФ14:48
- Москва будет в бешенстве: Украина назвала России два главных условия возобновления авиасообщения 14:33
- «Что они собираются делать?»: эксперты из США подчеркнули необходимость дебатов в Украине14:15
- Зеленский объяснил, как освободит Крым и Донбасс13:45
НОТУ готова провести дебаты на «Олимпийском»
Представители Национальной общественной телерадиокомпании Украины согласны провести дебаты между кандидатами на пост главы украинского государства шоуменом, руководителем «Студии Квартал 95» Владимиром Зеленским и действующим гарантом Петром Порошенко на НСК «Олимпийский». Так пишет replyua.net, ссылаясь на Intefax Ukraine.
В НОТУ отметили, что они имеют технические возможности для реализации такого рода мероприятия на стадионе. Если Центральная избирательная комиссия предоставит деньги на проведение дебатов на НСК «Олимпийский», Национальная общественная телерадиокомпания с радостью обеспечит их трансляцию.
Однако главное препятствие всё же находится на уровне законодательства. Ведь ещё в 2014 году было принято постановление, согласно которому дебаты между кандидатами в президенты могут проводиться исключительно на территории НОТУ. Поэтому ЦИК должна немедленно его отменить, чтобы дебаты на «Олимпийском» считались «легитимными». В противном случае украинцы будут наблюдать за дискуссией, обсуждением, шоу, но никак не за дебатами претендентов на президентское кресло.
Теги: Донбасс, стадион, выборы президента, дебаты
- «Олимпийский» готов рассмотреть заявку о проведении дебатов
- Премьер Грузии будет оштрафован за то, что проговорился
- Выборы-2010. Команды кандидатов в президенты: кто стоит за Тимошенко и Януковичем?
- В ЦИК против дебатов на Олимпийском
- Янукович проведет дебаты с Тимошенко, если она выйдет во второй тур
- Сторонники Януковича ликуют, а Тимошенко "в засаде"
- Расклады на Донбассе поменялись: экс-главарь «ДНР» взгрустнул из-за развода с паспортами РФ14:48
- Боевики "Л/ДНР" накаляют обстановку после убийства двух бойцов ООС: где гремят атаки на передовой 12:30
- На Донбассе закроют КПВВ «Гнутово»12:02
- Когда закончится война на Донбассе: астролог дал неожиданный прогноз11:31
- Трасса Докучаевск — Донецк после простоя в течение суток снова открыта11:00
- Украинских военных обстреляли из запрещенного вооружения: Объединенные силы «ответили» боевикам10:48
- Боевики «ДНР» устанавливают рядом с блокпостами самодельные взрывные устройства08:45
- Беларусь депортировала в Украину экс-сотрудника «МГБ ДНР» (ВИДЕО)08:30
- "Достала эта банановая "республика", в Украину хотим", - даже ярые сепаратисты мечтают сбежать из Донецка07:51
- Боевики «ДНР» устроили в Докучаевске тотальные проверки. Город закрыт. Люди испуганы07:30
- Сбылось еще одно апокалиптическое пророчество индейцев17:00
- Вице-спикер ВРУ заявила, что Порошенко требует от церкви молиться за его победу16:48
- Назван напиток, существенно ускоряющий обмен веществ16:17
- Супрун развенчала очередной миф о здоровом питании16:00
- Порошенко согласился на второе условие Зеленского по дебатам15:50
- НОТУ готова провести дебаты на «Олимпийском»15:41
- В ЦИК против дебатов на Олимпийском15:20
- Зеленский рассказал о своем внешнеполитическом курсе15:00
- Расклады на Донбассе поменялись: экс-главарь «ДНР» взгрустнул из-за развода с паспортами РФ14:48
- Украинские парковки оборудуют зарядками для электромобилей14:40
- Назван напиток, существенно ускоряющий обмен веществ16:17
- Супрун развенчала очередной миф о здоровом питании16:00
- Календарь магнитных бурь на апрель14:00
- Мужчины-однолюбы: эти знаки зодиака любят всю жизнь10:00
- Счастливчики апреля: повезет лишь этим пяти знакам Зодиака09:46
- Врачи рассказали, о чем нужно думать, чтобы взбодриться09:00
- Из чего должны состоять "правильные" сосиски22:46
- Месяц рождения может выдать ваш темный секрет10:30
- Врачи назвали самые опасные для здоровья привычки10:16
- Можно ли принимать душ во время болезни?09:30
- «От этого будет зависеть результат второго тура»: Порошенко обратился к Зеленскому с важнейшим призывом
- В Генштабе ВСУ объяснили, почему военные поддержали Зеленского
- По неизвестной причине и на неопределенный срок закрыта трасса на Донецк
- Известный астролог назвал имя следующего Президента: «Фальсификаторы не смогут!»
- "Достала эта банановая "республика", в Украину хотим", - даже ярые сепаратисты мечтают сбежать из Донецка
- Украинские военные заняли часть «серой зоны» в окрестностях Донецка. ВИДЕО
- Горловка под обстрелом: повреждены жилые дома, гаражи, детская площадка
- Ходаковский рассказал, как Зеленский остановил Путина от радикального решения по Донбассу
- Эксперты рассказали, к кому во втором туре перетекут голоса Тимошенко, Смешко, Гриценко и Бойко
- Порошенко перепутал Гвоздика с Усиком