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Оккупанты "ЛНР" отличились циничной криминальной выходкой на Донбассе
В городе Брянка, который находится под контролем оккупантов "ЛНР", боевик с товарищем убил владельца магазина.
В Брянке боевиками "ЛНР" был убит владелец продуктового магазина. Информацию предоставляет "Диалог.UA", ссылаясь на "Восточный вариант". Как сообщается, преступление было совершено 11 марта, однако сотрудники так называемого "МВД" "ЛНР" узнали об этом позже.
Так, двое российских оккупантов жестоко поквитались с владельцем магазина под названием "София". Труп Александра Матвейчука обнаружили на улице, рядом с заведением.
На теле также были зафиксированы тяжелые травмы. Отмечается, что смерть наступила в результате побоев. Сотрудники полиции "ЛНР" задержали лиц, подозреваемых в убийстве мужчины. Одним из них оказался 28-летний боевик НВФ по имени Георгий Колесников.
В результат обыска дома задержанного был обнаружен арсенал оружия. В свою очередь, подозреваемый признал свою вину.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, криминал, ЛНР
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