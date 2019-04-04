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Порошенко согласился на второе условие Зеленского по дебатам

04.04.2019 15:50
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Порошенко согласился на второе условие Зеленского по дебатам

Действующий президент Украины Петр Порошенко готов перед дебатами с оппонентом Владимиром Зеленским пройти медицинское обследование. Об этом на брифинге заявил руководитель его избирательного штаба Олег Медведев, передает РБК-Украина.
По словам Медведева, Порошенко завтра в 09:00 готов вместе с Зеленским пройти обследование в медицинском пункте стадиона "Олимпийский" для сдачи всех необходимых анализов, в том числе на предмет употребления алкоголя и наркотиков.
"Это, конечно, должна быть независимая экспертиза, результаты тоже важны для избирателей", - добавил руководитель штаба Порошенко.
Он также добавил, что если оппонент не прибудет 5 апреля в медпункт, президент может самостоятельно сдать анализы.



Теги: Владимир Зеленский, Петр Порошенко, выборы президента, дебаты
 
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