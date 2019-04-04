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«Разорвет на куски»: Порошенко показал, что будет с армией Путина в случае наступления на Украину

04.04.2019 20:15
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«Разорвет на куски»: Порошенко показал, что будет с армией Путина в случае наступления на Украину

Сегодня, четвертого апреля стало известно, что в Одесской области на полигоне прошли испытания новых украинских ракетных комплексов «Ольха М». Действующий президент Украины Петр Порошенко обнародовал на своей странице в соцсети видео испытаний смертоносного отечественного оружия. 

Как пишет replyua.net, об успешных испытаниях главе государства доложили во время совещания спикер СНБО Украины и глава Министерства обороны нашей страны Александр Турчинов и Степан Полторак соответственно. 



В своем посте в социальной сети «Фейсбук» Порошенко прокомментировал данную информацию, написав следующее: «Хочу поздравить Украину с успешными испытаниями комплекса «Ольха М» - систем залпового огня с повышенной точностью, а также радиусом действия. В НАТО мы вступаем как полноценный партнер. Сегодня мы защищаем свою демократию, давая отпор России». Во время испытаний были проведены пуски ракет по условным целям врага.



Теги: Донбасс, Путин, армия, Порошенко
 
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