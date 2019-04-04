Снижение цены газа на 17 копеек – насмешка Кабмина Гройсмана над гражданами

04.04.2019 12:15

Насмешкой Кабмина Гройсмана над гражданами назвали в «Оппозиционной платформе – За жизнь» снижение на 17 копеек цены на газ для населения. В политсиле также отметили, что в процессе таможенного оформления газа при ввозе на территорию Украины его стоимость снизилась на 14,5%, а значит —власть намерена и дальше зарабатывать на коррупционных схемах, продавая населению втридорога так называемый европейский газ.

«Аттракцион невиданной щедрости от обанкротившейся еврореформаторской власти: Кабинет Министров Украины предоставил возможность «непрозрачному монстру» НАК «Нафтогаз Украины» снизить цену на газ для населения. По милостивому разрешению НАК с апреля 2019 года она может быть снижена на… 17 копеек за кубометр. Таким образом, конечная цена газа для бытовых потребителей составит 8,38 грн вместо 8,55 грн за кубометр», — говорится в заявлении политсилы.

Таким образом, цена газа для населения будет снижена аж на 2%, обратили внимание в партии.

«И это при том, что, по данным МЭРТ, средняя таможенная стоимость импортного природного газа, сложившаяся в процессе его таможенного оформления при ввозе на территорию Украины, снизилась на 14,5% ‒ с $339,2 (в ноябре 2018-го) до $290,9 (в феврале 2019-го) за тысячу кубометров. В марте и апреле цена, несомненно, будет еще ниже с учетом закупочной цены$226 и $217 соответственно. Но власть, устроившая тарифный геноцид для своего народа, намерена и дальше зарабатывать на коррупционных схемах, продавая населению втридорога так называемый европейский газ», — подчеркнули в «Оппозиционной платформе – За жизнь».

В политсиле также напомнили, как раскрыли коррупционные схемы украинской власти и европейских прокладок и доказали, что афера «Дюссельдорф+» ‒ циничный обман доведенных до нищеты украинских граждан.

«Более того, представители партии Юрий Бойко и Виктор Медведчук провели результативные переговоры в Москве с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и руководителем «Газпрома» Алексеем Миллером о прямых поставках российского газа в Украину и о снижении стоимости голубого топлива для населения на 25% от рыночной цены.За это против нашей партии власть применяет невиданный за все годы независимости прессинг: нас преследуют, нам угрожают открытием уголовных дел, на нас натравливают «нацтитушек». В предсмертной агонии власть, пытающаяся сохранить коррупционные схемы и продолжать обманывать миллионы украинцев, готова на все. Но мы не отступим. Мы защищаем и будем защищать право украинцев жить в свободной стране, мы поднимем экономику и обеспечим не только справедливые тарифы, но и социальную защиту украинцев», — заверили в «Оппозиционной платформе – За жизнь».

Источник: https://from-ua.com