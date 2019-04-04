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Стадион, так стадион: Порошенко сделал заявление по дебатам с Зеленским
Действующий глава государства и кандидат в президенты Украины Петр Порошенко заявил, что "дебаты могут проходить на базе Общественного телевидения с трансляцией по всем телеканалам", но он готов провести дебаты с Владимиром Зеленским на НСК "Олимпийский", передает УП.
Видеообращение к Зеленскому Порошенко обнародовал в Twitter.
"Владимир Александрович. Я рад, что вы, хоть и как-то неуверенно, но приняли приглашение провести дебаты. Мы с вами очень разные. Главное отличие - стрелки наших геополитических компасов показывают в диаметрально противоположные стороны света.
Моя страна - это сильная европейская Украина, которая никогда, ни при каких обстоятельствах, ни перед кем не встанет на колени", - заявил Порошенко.
"Дебаты - это не шоу. Избирательная кампания - это событие, которое определяет будущее страны, нации на годы и десятилетия вперед. Тут не до шуток. Быть президентом и Верховным Главнокомандующим - это не игра, это не желание понравиться.
Быть президентом и Верховным Главнокомандующим - значит нести ответственность за людей, нести ответственность за страну и внутри Украины, и на международном уровне", - добавил он.
По его словам, дебаты делаются не ради зрелища на стадионе. "Дебаты - это серьезная дискуссия о стратегии развития страны, о ценностях, об историческом векторе, о приоритетах, страна не просто выбирает, она доверяет свою судьбу", - заявил действующий президент.
"Правила дебатов прописаны в законе о выборах президента, почитайте их, пожалуйста. Они могут проходить на базе Общественного телевидения с трансляцией по всем телеканалам для десятков миллионов людей. Такие уже уставлены правила. Но стадион, так стадион. Я жду Вас, Владимир Александрович", - подчеркнул он.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Владимир Зеленский, выборы президента, дебаты, Порошенко
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