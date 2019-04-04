Тепла пока не будет: синоптики рассказали о погоде до конца первой недели апреля

04.04.2019 10:30

4 апреля, в четверг, на всей территории Украины ожидается малооблачная и сухая погода, за исключением восточных регионов, где прогнозируются сильные дожди.



Как сообщает replyua.net со ссылкой на данные Гидрометцентра, синоптики рассказали, что в четверг ожидается всего 8-10 градусов тепла в дневные часы во всех областях, и лишь в Закарпатской области воздух будет прогреваться до 11-13 градусов со знаком плюс. В пятницу, 5 апреля, погода будет малооблачной и сухой уже на всей территории страны, на западе столбик термометра покажет 11-13 градусов тепла, в остальных регионах – от 9 до 12 градусов выше нуля. При этом в восточных, северных и центральных областях ночью будет до 1 градуса мороза.



Лишь в субботу и воскресенье синоптики прогнозируют хорошую и теплую погоду. В субботу и воскресенье, 6 и 7 апреля, синоптики ожидают от 14 до 18 градусов тепла по всей территории Украины.