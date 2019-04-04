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Угроза дефолта: сегодня вступило в силу экстренное решение Нацбанка
НБУ сильно переписал базовую инструкцию, чтобы не случилось дефолта
Нацбанк упростил правила открытия банковских счетов в Украине. Своим постановлением №56 утвердил обновленную инструкцию, которая вступила в силу 4 апреля. Теперь украинские банки имею право без ограничений открывать счета иностранцам всех мастей:
корсчета банкам-партнерам;
счета международным финансовым организация и управляющим имуществом;
счета иностранцам-частным лицам и иностранцам-компаниям.
Последний пункт имеет особенную важность, так как заграничные предприятия получили возможность открывать в украинских банках не только инвестиционные счета для завода капитала с ограниченной функциональностью.
А обыкновенные текущие счета для работы в стране — чего никогда еще не было. Под это, кстати, НБУ также отменил требование по предоставлению карточек с образцами подписей — достаточно предоставить нотариально заверенный список лиц, уполномоченных распоряжаться счетом. Кроме этого, разрешается не закрывать действующие счета при смене названия юридического лица. Стоит отметить, что данное решения является революционным для украинской банковской системы работы с иностранными клиентами. Так как до этого, им приходилось открывать дочерние структуры для того, чтобы полноценно вести дела в Украине. Сейчас же у них появилась возможность делать это самостоятельно без дополнительных проволочек.
Важным моментом является финансовый мониторинг. НБУ своим постановлением дал разрешение банкам применять рискоориентированный подход, и не устраивать тотальных обследований иностранных предприятий, если их деятельность не вызывает никаких подозрений.
Однако, украинские банки, по мнению некоторых экспертов, не справляются с финансовым мониторингом украинских предприятий. Поэтому, ситуация с иностранными компаниями будет, как уверяют экономисты, более плачевной. Поэтому, особого ажиотажа со стороны инвесторов из-за границы ожидать не стоит.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, гривня, дефолт
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