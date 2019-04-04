В НСК Олимпиский отреагировали на заявление Зеленского о дебатах

04.04.2019 07:10

Государственному предприятию НСК «Олимпийский» не поступало официальных заявок, проектов соглашений на проведение дебатов между кандидатами в президенты Украины. Об этом сообщает пресс-служба НСК.

«Предложение одного из кандидатов в президенты провести такие дебаты на стадионе НСК «Олимпийский» в Киеве является его собственной инициативой. Оно не обсуждалось с руководством госпредприятия, и не согласовывалось с графиком проведения мероприятий на стадионе. В случае поступления соответствующих предложений администрация НСК «Олимпийский» будет рассматривать их в рабочем порядке «, — говорится в заявлении пресс-службы НСК в среду.

В госпредприятии отметили, что НСК «Олимпийский» является аполитичным государственным предприятием и не принимает никакого участия в избирательной кампании любого из кандидатов в президенты Украины.

Источник: https://donpress.com