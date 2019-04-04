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В России горит завод по производству взрывчатки: гремят взрывы
04.04.2019 19:00
В российском городе Дзержинске Нижегородской области горит завод по производству взрывчатки, на нем гремят взрывы. На место происшествия выдвинулись спасатели. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Как стало известно, взрыв случился из-за поджога алюминиевой пудры (ее используют при изготовлении авиационных изделий). После того она хлопнула, начался пожар. После этого горящая пудра разлетелась по траве и огонь распространился. Отмечается, что в здании лежит взрывчатка в тротиловом эквиваленте на полтонны.
При этом «Ростех» подтверждает возгорание на заводе в Дзержинске. По информации, люди были эвакуированы, жертв нет.
Источник: https://donpress.com
Теги: Россия, Донбасс, взрыв, завод
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