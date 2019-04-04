В России горит завод по производству взрывчатки: гремят взрывы

04.04.2019 19:00

В российском городе Дзержинске Нижегородской области горит завод по производству взрывчатки, на нем гремят взрывы. На место происшествия выдвинулись спасатели. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Как стало известно, взрыв случился из-за поджога алюминиевой пудры (ее используют при изготовлении авиационных изделий). После того она хлопнула, начался пожар. После этого горящая пудра разлетелась по траве и огонь распространился. Отмечается, что в здании лежит взрывчатка в тротиловом эквиваленте на полтонны.

При этом «Ростех» подтверждает возгорание на заводе в Дзержинске. По информации, люди были эвакуированы, жертв нет.

Источник: https://donpress.com