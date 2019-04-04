Вице-спикер ВРУ заявила, что Порошенко требует от церкви молиться за его победу

04.04.2019 16:48

Вице-спикер ВРУ Оксана Сыроид в эфире одного из украинских телеканалов заявила, что сотрудники администрации Петра Порошенко обзванивают церкви и требуют молиться за него как за кандидата в президенты

«Команда нынешнего президента делает все для того, чтобы потерять даже тех, кто есть. Потому что они применяют язык ненависти. Оказывается, что из администрации президента звонят в церкви и рассказывают, как правильно надо молиться, чтобы победил нынешний президент на выборах», — заявила Сыроид.

Она также добавила, что сторонники Петра Порошенко оказывают давление на воинские части и бюджетные учреждения, где большой процент избирателей проголосовали за Владимира Зеленского.

Источник: https://donpress.com