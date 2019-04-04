Зеленский предложил Тимошенко стать модератором дебатов

04.04.2019 19:30

Шоумен, руководитель «Студии Квартал 95», кандидат на пост главы украинского государства Владимир Зеленский предложил лидеру политической силы «Батькивщина» Юлии Тимошенко стать арбитром и ведущей на предстоящих дебатах. Так пишет replyua.net, ссылаясь на Interfax Ukraine.



Так, Владимир Зеленский отметил, что для достижения максимального уровня честности на дебатах необходимо назначить независимого модератора. Согласно мнению руководителя «Студии Квартал 95», ним могла бы стать Юлия Тимошенко. «Вы заняли третье место в первом туре и не поддержали ни одного из кандидатов, сможете ли вы стать гарантом честных правил и равных возможностей на дебатах? Ждём ответ на протяжении 24 часов», - говорит Владимир Зеленский.



Напомним, что вчера, 3 апреля, руководитель «Студии Квартал 95» вызвал на дебаты действующего гаранта, своего оппонента во втором туре президентских выборов Петра Порошенко. Владимир Зеленский отметил, что обсуждение важных для Украины вопросов должно пройти вживую, перед тысячами журналистов на НСК «Олимпийский». В свою очередь, нынешний президент поддержал инициативу руководителя «Студии Квартал 95».