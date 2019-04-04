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Зеленский рассказал о своем внешнеполитическом курсе
Владимир Зеленский, который на президентских выборах борется за кресло главы государства, считает, что Украина должна сотрудничать со всеми странами, которые не ставят под угрозу ее независимость. Об этом он заявил в интервью украинским журналистам.
Кандидат в президенты высказался о стратегических партнерах Украины.
«Стратегическими партнерами в каких вопросах, каких направлениях? Жизнь изменчива, мы должны сотрудничать со всеми государствами, которые не угрожают нашей независимости и суверенности, на выгодных для Украины условиях», — сказал Зеленский.
Зеленский затронул тему аннкексированного Крыма и ОРДЛО.
По словам кандидата на пост главы государства, что аннексированный Крым всегда будет оставаться украинской территорией, а также назвал события января-февраля 2014 Революцией Достоинства. Он подчеркнул, что оккупация части Донбасса со стороны Российской Федерации является временной.
«Войну остановить невозможно. В войне ты или проиграешь, или выиграешь. Мы можем победить. Дипломатией, экономическим ростом и реальным укреплением армии», — добавил он.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Владимир Зеленский, выборы президента
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