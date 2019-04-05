Эксперты включили Украину в список голодающих стран

05.04.2019 17:18

Эксперты Global Report Food Crises опубликовали новый отчет, в котором говорится о том, что в прошлом году 113 млн человек, проживающих в 53 странах, пережили нехватку продовольствия, а еще 143 млн граждан, проживающих в 42 странах, приблизились к очень опасной границе, которая отделяет дефицит продуктов от полноценного голода.

Как информирует replyua.net, новый отчёт исследователей был опубликован 2 апреля. В частности, в отчёте говорится о том, что в число голодающих жителей Земли сейчас входят 1,1 млн украинцев. Аналитики подчеркнули, что все эти граждане проживают на оккупированных территориях Донбасса. До такого положения этих людей довели гуманитарная катастрофа из-за военного конфликта, очень низкие доходы и высокий уровень безработицы.

Самое большое число граждан, испытывающих нехватку продовольствия, сейчас проживает в нескольких государствах: Йемен, Сирия, Южный Судан, Нигерия, Эфиопия, Конго, Афганистан. При этом эксперты отметили, что по итогам 2018 года общее число голодающих уменьшилось на 11 млн человек.