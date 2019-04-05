Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Порошенко и Зеленский сдали "кандидатские" анализы (ВИДЕО)

05.04.2019 11:40
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Порошенко и Зеленский сдали "кандидатские" анализы (ВИДЕО)

Сегодня утром кандидаты в президенты Украины — действующий президент Петр Порошенко и Владимир Зеленский сдали кровь на анализы, сообщает Культурометр.
Все происходящее транслировалось в прямом эфире, а на выходе их ждали журналисты.
Первым кровь сдал Зеленский в частной клинике, так как по каким-то причинам он отказался делать процедуру в медицинском центре НСК "Олимпийский".
Примерно через час после Зеленского сдал анализы Порошенко уже в медицинском центре национального спорткомплекса.
Оба кандидата использовали повод сдачи анализов как важное медийное событие в предвыборной гонке.





Теги: Владимир Зеленский, Петр Порошенко, анализ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх