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Порошенко и Зеленский сдали "кандидатские" анализы (ВИДЕО)
05.04.2019 11:40
Сегодня утром кандидаты в президенты Украины — действующий президент Петр Порошенко и Владимир Зеленский сдали кровь на анализы, сообщает Культурометр.
Все происходящее транслировалось в прямом эфире, а на выходе их ждали журналисты.
Первым кровь сдал Зеленский в частной клинике, так как по каким-то причинам он отказался делать процедуру в медицинском центре НСК "Олимпийский".
Примерно через час после Зеленского сдал анализы Порошенко уже в медицинском центре национального спорткомплекса.
Оба кандидата использовали повод сдачи анализов как важное медийное событие в предвыборной гонке.
Теги: Владимир Зеленский, Петр Порошенко, анализ
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