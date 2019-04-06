Анализы Порошенко: В сети заговорили о «следе Ложкина» и подмене пробирки

06.04.2019 21:06

Медицинские анализы кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского продолжают оставаться одной из главных тем в информпространстве и обрастать новыми подробностями

Об этом сообщает Политека.

Как выяснилось, к одной из клиник, которая участвовала в заборе биоматериала действующего президента, может быть причастен Борис Ложкин – экс-глава Администрации Президента Порошенко и его давний бизнес-партнер.

Речь идет о клинике «Борис». В январе этого года появилась информация о том, что к покупке этой клиники готовится сеть медицинских центров «Добробут». О «Добробуте» известно, что в 2014 году его приобрел Игорь Мазепа. Как писали СМИ, сделал он это в интересах Бориса Ложкина.

Пользователи соцсетей сомневаются, что результату анализов Петра Порошенко можно доверять. И не только из-за возможного «следа Ложкина». Некоторые увидели в процессе забора крови у гаранта подмену пробирки за спинами медицинских работников и даже манипуляции со шприцем.

«Я не верю в легитимность медосмотра кандидата Порошенко. Весь процесс закрыли много людей. Так что вообще не видно, брали ли у него кровь», – отметила в YouTube Вика Беляева.

Также блогеры иронизируют по поводу того, что Порошенко, сдавая кровь, опирал руку на спинку обычного стула.

«А вообще этот шатающийся стул – это некий символ всех реформ, которые провел Порошенко. Сначала – громкие и сладострастные речи на трибунах, а на деле – шатающиеся стулья», – отметил Evgeny Istrebin.