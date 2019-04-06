- Чем болен Порошенко: психиатр огласил диагноз21:41
- Анализы Порошенко: В сети заговорили о «следе Ложкина» и подмене пробирки21:06
- Полный провал: оккупанты начали признавать «проклятие» Керченского моста20:41
- Иерусалимский патриархат не допускает к службам священников ПЦУ20:07
- На Киевщине на ходу взорвался автомобиль18:09
- Дебаты Порошенко и Зеленского: названа заоблачная цена проведения шоу на «Олимпийском»16:23
- Дожди и очень тепло: синоптики рассказали о погоде в начале следующей недели15:57
- Кровавая трагедия в ресторане Винницы: музыканта расстреляли в упор15:42
- В Кривом Роге на страшном пожаре погибли дети12:21
- Ветеран АТО угрожал сжечь себя в центре Луцка11:58
Анализы Порошенко: В сети заговорили о «следе Ложкина» и подмене пробирки
Медицинские анализы кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского продолжают оставаться одной из главных тем в информпространстве и обрастать новыми подробностями
Об этом сообщает Политека.
Как выяснилось, к одной из клиник, которая участвовала в заборе биоматериала действующего президента, может быть причастен Борис Ложкин – экс-глава Администрации Президента Порошенко и его давний бизнес-партнер.
Речь идет о клинике «Борис». В январе этого года появилась информация о том, что к покупке этой клиники готовится сеть медицинских центров «Добробут». О «Добробуте» известно, что в 2014 году его приобрел Игорь Мазепа. Как писали СМИ, сделал он это в интересах Бориса Ложкина.
Пользователи соцсетей сомневаются, что результату анализов Петра Порошенко можно доверять. И не только из-за возможного «следа Ложкина». Некоторые увидели в процессе забора крови у гаранта подмену пробирки за спинами медицинских работников и даже манипуляции со шприцем.
«Я не верю в легитимность медосмотра кандидата Порошенко. Весь процесс закрыли много людей. Так что вообще не видно, брали ли у него кровь», – отметила в YouTube Вика Беляева.
Также блогеры иронизируют по поводу того, что Порошенко, сдавая кровь, опирал руку на спинку обычного стула.
«А вообще этот шатающийся стул – это некий символ всех реформ, которые провел Порошенко. Сначала – громкие и сладострастные речи на трибунах, а на деле – шатающиеся стулья», – отметил Evgeny Istrebin.
Теги: Донбасс, анализ, доверие, Порошенко
- Достоверно: Луценко во время беспорядков был пьян (ВИДЕО)
- В Донецке аэропорт строят ударными темпами
- Добычей грабителя оказались детские анализы
- Глава ЕЦБ: Доверие к Еврозоне увеличивается
- Мнение эксперта: Греция снова будет "доить" ЕС или появиться новая Европа, которая заткнет за пояс даже Америку
- Соцсети: Тяжелобольной Пасечник уходит: впервые "ЛНР" может возглавить женщина-сепаратистка: фото "нового главаря"22:04
- В ОРДО «за утрату доверия» лишили полномочий «депутата ДНР»19:42
- "Теперь Кремль может раздать российские паспорта в "Л/ДНР" с легким сердцем", - названа причина19:10
- Во дворе жилого дома на Луганщине прогремел взрыв: погиб мужчина 18:43
- На Луганщине собирают информацию о фермерских землях, где размещаются военные17:43
- Подразделение ВСУ уничтожило еще одну позицию НВФ. ВИДЕО17:17
- Боевики создали "армагеддон" на линии разграничения: блокпосты "Гнутово" и "Марьинка" закрыты16:52
- Координатор ОБСЕ Тони Фриш попался на "обнимашках" с террористами в Донецке - Геращенко в ярости15:20
- В Горловке «власти ДНР» запретили сотрудникам ГБ № 2 разговаривать с наблюдателями СММ ОБСЕ15:01
- В ОРДО объяснили, в каком состоянии сейчас недостроенное метро Донецка 14:39
- Соцсети: Тяжелобольной Пасечник уходит: впервые "ЛНР" может возглавить женщина-сепаратистка: фото "нового главаря"22:04
- Чем болен Порошенко: психиатр огласил диагноз21:41
- Анализы Порошенко: В сети заговорили о «следе Ложкина» и подмене пробирки21:06
- Полный провал: оккупанты начали признавать «проклятие» Керченского моста20:41
- Иерусалимский патриархат не допускает к службам священников ПЦУ20:07
- В ОРДО «за утрату доверия» лишили полномочий «депутата ДНР»19:42
- "Теперь Кремль может раздать российские паспорта в "Л/ДНР" с легким сердцем", - названа причина19:10
- Во дворе жилого дома на Луганщине прогремел взрыв: погиб мужчина 18:43
- На Киевщине на ходу взорвался автомобиль18:09
- На Луганщине собирают информацию о фермерских землях, где размещаются военные17:43
- Как узнать свою судьбу по линиям на руке?12:41
- Летим в пропасть: ВБ объявил приговор украинской экономике11:42
- Эффективное средство от клещей09:42
- Дискриминация переселенцев: аргументы омбудсмена Украины09:07
- Мощный и проверенный приворот на любовь мужчины08:52
- Как не потерять деньги: Жителям Донетчины рассказали о популярных схемах аферистов08:32
- В Украине запретили популярное лекарство от болезней сердца20:45
- «Медицина пока бессильна»: после проверки стало известно о неизлечимой болезни Порошенко18:23
- Самые опасные дни апреля: астролог назвала даты15:54
- Преждевременно, но можно сказать: В России прокомментировали выборы в Украине15:14
- "Достала эта банановая "республика", в Украину хотим", - даже ярые сепаратисты мечтают сбежать из Донецка
- По неизвестной причине и на неопределенный срок закрыта трасса на Донецк
- Пушилин в очередной раз погорел на лжи и предательстве
- Боевики создали "армагеддон" на линии разграничения: блокпосты "Гнутово" и "Марьинка" закрыты
- Счастливчики апреля: повезет лишь этим пяти знакам Зодиака
- «Медицина пока бессильна»: после проверки стало известно о неизлечимой болезни Порошенко
- Крупный успех ВСУ на Донбассе: армия Украины нанесла фееричный удар, уничтожив террористов и технику
- Главный айтишник Украины рассказал о «революции Зеленского»: войдет в историю
- Ходаковский рассказал, как Зеленский остановил Путина от радикального решения по Донбассу
- У боевиков разбита техника, много "200-х" и "300-х": как ВСУ пресекли нападение "Л/ДНР" на Донбассе