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Дискриминация переселенцев: аргументы омбудсмена Украины
Идентификация в «Ощадбанке» создает дополнительные ограничения свободы передвижения переселенцев, уверяет Уполномоченный Верховной Рады по правам человека (омбудсмен) Людмила Денисова.
В ежегодном докладе «О состоянии соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина в Украине» за 2018 год, опубликованном на сайте омбудсмена, отмечается, что обязанность осуществления идентификации переселенцами в АО «Ощадбанк» каждые 6, а в некоторых случаях и каждые 3 месяца, создает законодательно необоснованные дополнительные ограничения свободы передвижения внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).
«Учитывая это, Уполномоченный подчеркнула органам государственной власти необходимость создания более благоприятных условий для граждан при пересечении КПВВ, улучшение медицинского обслуживания, а также обеспечения надлежащей работы мобильных отделений АО "Ощадбанк". В частности, требует решения вопрос о регистрации места проживания жителей временно оккупированных территорий. Граждане Украины, которые проживают (зарегистрированы) на временно оккупированной территории, не имеют возможности внести сведения о регистрации места проживания в паспортный документ при изменении места регистрации или получить справку о регистрации места проживания в случае оформления паспорта в форме ID-карты», – говорится в докладе.
По данным Денисовой, отсутствие регистрации места жительства, как утверждают заявители, делает невозможным реализацию их прав, в частности, им отказывают в трудоустройстве, получении медицинских услуг и во время пересечения линии соприкосновения или административной границы.
«Учитывая необходимость урегулирования очерченной ситуации Уполномоченным премьер-министру Украины было направлено обращение о принятии мер для определения процедуры регистрации места проживания указанной категории граждан в рамках действующего законодательства или разработки новых соответствующих механизмов, - отмечается в докладе. - Граждане, которые временно выехали на временно оккупированную территорию, или в отношении которых имеется информация, полученная из различных источников, о длительном отсутствии (более 60 дней) по месту жительства, теряют право на реализацию своих прав как ВПЛ, ведь действие справки ВПЛ в таком случае отменяется . Таким образом, свобода передвижения ВПЛ ограничена по сравнению с другими гражданами Украины, что является дискриминацией».
Омбудсмен рекомендовала Кабинету министров Украины утвердить Порядок въезда лиц, перемещение товаров на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещение товаров из таких территорий. А Службе безопасности Украины (СБУ) отменить оформление разрешений для пересечения линии соприкосновения в пределах Донецкой и Луганской областей.
Ранее мы сообщали, что работа над новым механизмом выплат пенсий жителям неподконтрольного украинским властям Донбасса проходит формально. К тому же, они не учитывает интересы граждан Украины, которые не являются переселенцами.
Советник Министерства социальной политики в Запорожской области по вопросам ВПЛ Анастасия Перепелица уверяет, что в Украине с 2016 года наблюдаются постоянные волны прекращения выплат пенсий ВПЛ.
Источник avdeevka.city
Теги: Донбасс, дискриминация, омбудсман, переселенцы
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