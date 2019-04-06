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Иерусалимский патриархат не допускает к службам священников ПЦУ
06.04.2019 20:07
Иерусалимский Патриархат вынужден ужесточить проверку духовенства из Украины - Церковь беспокоится о том, чтобы в Литургии принимали участие настоящие священнослужители. Об этом архимандрит Алипий (Светличный) написал на своей странице в Facebook, пишет from-ua.
"Представители из нового образования ПцУ уже пытались проникнуть к служению на Гробе Господнем. И теперь все справки и документы тщательно перепроверяются", - отметил он.
Теги: Украина, Донбасс, Иерусалим, патриарх, священник
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