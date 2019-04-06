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Летим в пропасть: ВБ объявил приговор украинской экономике
06.04.2019 11:42
Всемирный банк ухудшил свой прогноз по росту ВВП Украины с 2,9% до 2,7% в 2019 году.
Ранее НБУ также сообщал, что рост ВВП уменьшится в этом году.
Об этом сообщает from-ua.
Однако, в 2020 году экономика будет расти на уровне 3,4%, а на 2021 год – понижен на 0,1 п.п. до 3,7%.
В январе текущего года всемирный банк сделал прогноз по замедлению роста экономики Украины.
По итогам прошлого года всемирный банк оценил рост экономики в 3,3%.
В 2018 году реальный ВВП повысился на 3,3% по сравнению с 2017 годом (в постоянных ценах 2010 года) до 3 558,706 миллиардов гривен (в фактических ценах) (без учета временно оккупированных территорий, среди которых Крым и Севастополь).
Теги: экономика, Украина, Донбасс, ВВП
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