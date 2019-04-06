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На Киевщине на ходу взорвался автомобиль
06.04.2019 18:09
В Переяслав-Хмельницком районе на Киевщине на ходу взорвался автомобиль Toyota Camry.
Сработало взрывное устройство. Водитель умер уже после приезда медиков, передает from-ua ссылаясь на сообщение Dtp.kiev.ua в Facebook.
"После этого неуправляемое авто вылетело с дороги в дерево. Когда приехала "скорая", водитель еще дышал. Весь салон был залит кровью. Взяли в "скорую", интубировали. В течении получаса, несмотря на проводимые реанимационные мероприятия, водитель умер не приходя в сознание", – сказано в сообщении.
У мужчины была тяжелая минно-взрывная травма, несколько осколков пробили голову. Отмечается, что взрывное устройство было специально снаряжено поражающими элементами и находилось в салоне авто.
Теги: Донбасс, взрыв, Киевская область, автомобиль
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