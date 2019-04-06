Полный провал: оккупанты начали признавать «проклятие» Керченского моста

06.04.2019 20:41

Представители оккупационной власти Крымского полуострова начали массово жаловаться на ограничения для проезда большегрузов по мосту, возведенному агрессором Путиным через Керченский пролив. Согласно прогнозам экспертов, запрет такого рода обязательно спровоцирует рост цен на территории аннексированного полуострова.

Как информирует replyua.net, пропагандистский ресурс «Примечания» наводит данные «Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов АРК». В свою очередь Анатолий Цуркин, являющийся «председателем» незаконной организации, подчеркнул, что количество жалоб в начале апреля возросло до сотни.

Помимо того, отмечается, что запрет для передвижения по Крымскому мосту для грузовых, коммерческих автомобилей, общая масса которых превышает двенадцать тонн, будет введена с первого мая и на весь летний период. Оккупант объяснил: «По словам перевозчика, на той стороне моста были замечены информационные таблички, и инспекторы ГИБДД предупреждали, что будет закрытие моста, и даже относительно того говорили, что паромы вновь мобилизуются». Согласно его словам, речь не идет о полном запрете движения, но он отмечает, что ряд привозных товаров в очередной раз подорожает в случае ограничения движения.