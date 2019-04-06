- Полный провал: оккупанты начали признавать «проклятие» Керченского моста20:41
- Иерусалимский патриархат не допускает к службам священников ПЦУ20:07
- На Киевщине на ходу взорвался автомобиль18:09
- Дебаты Порошенко и Зеленского: названа заоблачная цена проведения шоу на «Олимпийском»16:23
- Дожди и очень тепло: синоптики рассказали о погоде в начале следующей недели15:57
- Кровавая трагедия в ресторане Винницы: музыканта расстреляли в упор15:42
- В Кривом Роге на страшном пожаре погибли дети12:21
- Ветеран АТО угрожал сжечь себя в центре Луцка11:58
- Летим в пропасть: ВБ объявил приговор украинской экономике11:42
- Дискриминация переселенцев: аргументы омбудсмена Украины09:07
Полный провал: оккупанты начали признавать «проклятие» Керченского моста
Представители оккупационной власти Крымского полуострова начали массово жаловаться на ограничения для проезда большегрузов по мосту, возведенному агрессором Путиным через Керченский пролив. Согласно прогнозам экспертов, запрет такого рода обязательно спровоцирует рост цен на территории аннексированного полуострова.
Как информирует replyua.net, пропагандистский ресурс «Примечания» наводит данные «Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов АРК». В свою очередь Анатолий Цуркин, являющийся «председателем» незаконной организации, подчеркнул, что количество жалоб в начале апреля возросло до сотни.
Помимо того, отмечается, что запрет для передвижения по Крымскому мосту для грузовых, коммерческих автомобилей, общая масса которых превышает двенадцать тонн, будет введена с первого мая и на весь летний период. Оккупант объяснил: «По словам перевозчика, на той стороне моста были замечены информационные таблички, и инспекторы ГИБДД предупреждали, что будет закрытие моста, и даже относительно того говорили, что паромы вновь мобилизуются». Согласно его словам, речь не идет о полном запрете движения, но он отмечает, что ряд привозных товаров в очередной раз подорожает в случае ограничения движения.
Теги: Донбасс, мост, Керченский пролив, проклятие
- Путин опозорился из-за Керченского моста
- Россияне проклинают Путина за Керченский мост в Крым: видео обрушения опоры моста вызвало скандал в Сети
- Празднество с Путиным и "Ночными волками": известна дата открытия Крымского моста
- Российский ученый о Керченском мосте: «его порвет, а Путину боятся сказать об этом»
- Под Керченским мостом прошло первое судно, которое обслуживалось в Мариупольском порту
- Что разрушит Крымский мост: основные причины
- В ОРДО «за утрату доверия» лишили полномочий «депутата ДНР»19:42
- "Теперь Кремль может раздать российские паспорта в "Л/ДНР" с легким сердцем", - названа причина19:10
- Во дворе жилого дома на Луганщине прогремел взрыв: погиб мужчина 18:43
- На Луганщине собирают информацию о фермерских землях, где размещаются военные17:43
- Подразделение ВСУ уничтожило еще одну позицию НВФ. ВИДЕО17:17
- Боевики создали "армагеддон" на линии разграничения: блокпосты "Гнутово" и "Марьинка" закрыты16:52
- Координатор ОБСЕ Тони Фриш попался на "обнимашках" с террористами в Донецке - Геращенко в ярости15:20
- В Горловке «власти ДНР» запретили сотрудникам ГБ № 2 разговаривать с наблюдателями СММ ОБСЕ15:01
- В ОРДО объяснили, в каком состоянии сейчас недостроенное метро Донецка 14:39
- Вооруженные боевики «ДНР» не пропустили наблюдателей СММ ОБСЕ в Докучаевск14:22
- Полный провал: оккупанты начали признавать «проклятие» Керченского моста20:41
- Иерусалимский патриархат не допускает к службам священников ПЦУ20:07
- В ОРДО «за утрату доверия» лишили полномочий «депутата ДНР»19:42
- "Теперь Кремль может раздать российские паспорта в "Л/ДНР" с легким сердцем", - названа причина19:10
- Во дворе жилого дома на Луганщине прогремел взрыв: погиб мужчина 18:43
- На Киевщине на ходу взорвался автомобиль18:09
- На Луганщине собирают информацию о фермерских землях, где размещаются военные17:43
- Подразделение ВСУ уничтожило еще одну позицию НВФ. ВИДЕО17:17
- Боевики создали "армагеддон" на линии разграничения: блокпосты "Гнутово" и "Марьинка" закрыты16:52
- Дебаты Порошенко и Зеленского: названа заоблачная цена проведения шоу на «Олимпийском»16:23
- Как узнать свою судьбу по линиям на руке?12:41
- Летим в пропасть: ВБ объявил приговор украинской экономике11:42
- Эффективное средство от клещей09:42
- Дискриминация переселенцев: аргументы омбудсмена Украины09:07
- Мощный и проверенный приворот на любовь мужчины08:52
- Как не потерять деньги: Жителям Донетчины рассказали о популярных схемах аферистов08:32
- В Украине запретили популярное лекарство от болезней сердца20:45
- «Медицина пока бессильна»: после проверки стало известно о неизлечимой болезни Порошенко18:23
- Самые опасные дни апреля: астролог назвала даты15:54
- Преждевременно, но можно сказать: В России прокомментировали выборы в Украине15:14
- "Достала эта банановая "республика", в Украину хотим", - даже ярые сепаратисты мечтают сбежать из Донецка
- По неизвестной причине и на неопределенный срок закрыта трасса на Донецк
- Пушилин в очередной раз погорел на лжи и предательстве
- Счастливчики апреля: повезет лишь этим пяти знакам Зодиака
- «Медицина пока бессильна»: после проверки стало известно о неизлечимой болезни Порошенко
- Боевики создали "армагеддон" на линии разграничения: блокпосты "Гнутово" и "Марьинка" закрыты
- Крупный успех ВСУ на Донбассе: армия Украины нанесла фееричный удар, уничтожив террористов и технику
- Главный айтишник Украины рассказал о «революции Зеленского»: войдет в историю
- Ходаковский рассказал, как Зеленский остановил Путина от радикального решения по Донбассу
- У боевиков разбита техника, много "200-х" и "300-х": как ВСУ пресекли нападение "Л/ДНР" на Донбассе