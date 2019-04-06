- Так и не дождался сына из плена: умер Леонид Драч – отец одного из моряков, захваченных россиянами07:30
- Уже продаются билеты на дебаты Порошенко и Зеленского21:27
- В Украине запретили популярное лекарство от болезней сердца20:45
- «Медицина пока бессильна»: после проверки стало известно о неизлечимой болезни Порошенко18:23
- У Кличко придумали, как заработать на детях18:06
- Эксперты включили Украину в список голодающих стран17:18
- Заморозки в апреле: синоптики рассказали, стоит ли ждать возвращения зимы15:35
- Преждевременно, но можно сказать: В России прокомментировали выборы в Украине15:14
- Порошенко и Зеленский сдали "кандидатские" анализы (ВИДЕО)11:40
- Жительница неподконтрольной Горловки показала цены на лекарства 10:52
Так и не дождался сына из плена: умер Леонид Драч – отец одного из моряков, захваченных россиянами
Знакомые единодушны во мнении: у мужчины сердце надорвалось от горя, единственный сын Андрей, офицер СБУ, был в тот злополучный день на борту бронекатера "Никополь". Каждый день отец ждал его возвращения. В пятницу 5 апреля стало известно о преждевременной смерти Леонида Драча, чей сын был среди моряков ВМС Украины, захваченных россиянами в Азовском море в ноябре прошлого, сообщает "Диалог.UA".
Люди, лично знакомые с умершим, рассказывают, что Леонид тяжело переживал пленение сына Андрея – офицера службы безопасности Украины. Он не терял надежду на долгожданную встречу, верил, что снова увидит единственного сына. К сожалению, этим мечтам не суждено было осуществиться. Он скончался в Ильинецком районе Винницкой области. Плохо почувствовал себя накануне вечером, отвезли в больницу с сердечным приступом, но доктора не смогли помочь.
Пленный военнослужащий Андрей Драч окончил институт Военно-морских сил, он один из верных Украине военнослужащих, которые пели гимн на плацу Академии имени Нахимова в Севастополе весной 2014 года, а потом перебрались на материковую Украину из оккупированного полуострова и там продолжили образование.
Теги: Донбасс, смерть, сын, отец, плен
- Как не потерять деньги: Жителям Донетчины рассказали о популярных схемах аферистов08:32
- Донбасс содрогается от обстрелов. Есть потери и у ВСУ и у НВФ08:07
- В ОРДО показали, как содержат пленных украинцев07:55
- Пушилин в очередной раз погорел на лжи и предательстве22:31
- На Донбассе активизировались снайперы оккупантов: ранены двое бойцов ВСУ22:11
- "Мы в отчаянии", - житель Горловки поделился новыми кадрами, снятыми с риском для жизни в оккупации. ВИДЕО21:49
- В Луганске пришли с обысками в украинскую церковь21:10
- КПВВ «Марьинка» попал под под обстрел: ранен пограничник, приостановлен пропуск граждан20:21
- «Нищета и отчаяние»: горловчанин показал, как выглядят центральные улицы города20:04
- Шокирующее "достижение" боевиков "ДНР": фото Иловайска через пять лет после прихода "р***кого мира"19:47
- Как не потерять деньги: Жителям Донетчины рассказали о популярных схемах аферистов08:32
- Донбасс содрогается от обстрелов. Есть потери и у ВСУ и у НВФ08:07
- В ОРДО показали, как содержат пленных украинцев07:55
- Так и не дождался сына из плена: умер Леонид Драч – отец одного из моряков, захваченных россиянами07:30
- Пушилин в очередной раз погорел на лжи и предательстве22:31
- На Донбассе активизировались снайперы оккупантов: ранены двое бойцов ВСУ22:11
- "Мы в отчаянии", - житель Горловки поделился новыми кадрами, снятыми с риском для жизни в оккупации. ВИДЕО21:49
- Уже продаются билеты на дебаты Порошенко и Зеленского21:27
- В Луганске пришли с обысками в украинскую церковь21:10
- В Украине запретили популярное лекарство от болезней сердца20:45
- Как не потерять деньги: Жителям Донетчины рассказали о популярных схемах аферистов08:32
- В Украине запретили популярное лекарство от болезней сердца20:45
- «Медицина пока бессильна»: после проверки стало известно о неизлечимой болезни Порошенко18:23
- Самые опасные дни апреля: астролог назвала даты15:54
- Преждевременно, но можно сказать: В России прокомментировали выборы в Украине15:14
- Быстрый способ справиться со стрессом21:30
- Медики назвали главные причины онемения рук20:00
- Стало известно, какие болезни может вызвать свежий хлеб18:11
- Назван напиток, существенно ускоряющий обмен веществ16:17
- Супрун развенчала очередной миф о здоровом питании16:00
- "Достала эта банановая "республика", в Украину хотим", - даже ярые сепаратисты мечтают сбежать из Донецка
- По неизвестной причине и на неопределенный срок закрыта трасса на Донецк
- Счастливчики апреля: повезет лишь этим пяти знакам Зодиака
- Крупный успех ВСУ на Донбассе: армия Украины нанесла фееричный удар, уничтожив террористов и технику
- «Медицина пока бессильна»: после проверки стало известно о неизлечимой болезни Порошенко
- Пушилин в очередной раз погорел на лжи и предательстве
- Главный айтишник Украины рассказал о «революции Зеленского»: войдет в историю
- Ходаковский рассказал, как Зеленский остановил Путина от радикального решения по Донбассу
- У боевиков разбита техника, много "200-х" и "300-х": как ВСУ пресекли нападение "Л/ДНР" на Донбассе
- Когда закончится война на Донбассе: астролог дал неожиданный прогноз