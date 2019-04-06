Так и не дождался сына из плена: умер Леонид Драч – отец одного из моряков, захваченных россиянами

06.04.2019 07:30

Знакомые единодушны во мнении: у мужчины сердце надорвалось от горя, единственный сын Андрей, офицер СБУ, был в тот злополучный день на борту бронекатера "Никополь". Каждый день отец ждал его возвращения. В пятницу 5 апреля стало известно о преждевременной смерти Леонида Драча, чей сын был среди моряков ВМС Украины, захваченных россиянами в Азовском море в ноябре прошлого, сообщает "Диалог.UA".

Люди, лично знакомые с умершим, рассказывают, что Леонид тяжело переживал пленение сына Андрея – офицера службы безопасности Украины. Он не терял надежду на долгожданную встречу, верил, что снова увидит единственного сына. К сожалению, этим мечтам не суждено было осуществиться. Он скончался в Ильинецком районе Винницкой области. Плохо почувствовал себя накануне вечером, отвезли в больницу с сердечным приступом, но доктора не смогли помочь.

Пленный военнослужащий Андрей Драч окончил институт Военно-морских сил, он один из верных Украине военнослужащих, которые пели гимн на плацу Академии имени Нахимова в Севастополе весной 2014 года, а потом перебрались на материковую Украину из оккупированного полуострова и там продолжили образование.