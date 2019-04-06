Ветеран АТО угрожал сжечь себя в центре Луцка

06.04.2019 11:58

В Нацполиции рассказали о попытке самосожжения в Луцке в знак протеста против властей города и возможного избрания президентом Владимира Зеленского. Вчера, 5 апреля, в Луцке мужчина облился бензином и пытался совершить самоубийство, требуя встречи с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским, передает "Диалог.UA".

По информации Нацполиции, мужчина обвинял городскую власть в бездействии и призывал не голосовать за шоумена. "Поступило сообщение о попытке самоубийства, по прибытии на место происшествия данный гражданин был задержан сотрудниками УПО, те в дальнейшем сообщили, что гражданин облил себя двумя литрами бензина и кричал, что подожжет себя", - отметили правоохранители. Позднее главный врач коммунального учреждения "Волынский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" Владимир Шмаль установил, что человек, который угрожал сжечь себя, два года воевал на Востоке. Ветеран АТО периодически проходит лечение из-за посттравматического синдрома.