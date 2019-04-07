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Благовещение Пресвятой Богородицы: что можно и нельзя делать в этот день. ВИДЕО
Благовещение - это важный церковный праздник, его отмечают представители христианских конфессий по всему миру. Посвящен он благой вести о рождении Спасителя.
По приданию, именно в этот день Архангел Гавриил сообщил Деве Марии, что она родит Иисуса Христа.
Благовещение Пресвятой Богородицы 2019: что можно и чего нельзя делать.
Нужно и можно:
Посетить праздничное церковное богослужение, особенно важно сделать это девушкам и женщинам;
Есть рыбные блюда, употреблять в пищу оливковое масло и даже выпить немного вина;
Собирать и заваривать целебные травы и цветы;
В течение дня 40 раз назвать мужа "милым", тогда весь год в семье будет мир и счастье.
Заниматься тяжелым трудом, выполнять домашнюю работу;
Нежелательно уезжать из дома;
Работать на земле или подрезать деревья;
Одалживать что-либо или давать в долг;
Стричь и красить волосы, делать сложные прически;
Шить, вязать и готовить до вечера;
Надевать новую одежду.
Источник: apostrophe.ua
Теги: Украина, Донбасс, работа, праздник, запрет, церковь, Благовещение
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