Благовещение Пресвятой Богородицы: что можно и нельзя делать в этот день. ВИДЕО

07.04.2019 10:31

Благовещение - это важный церковный праздник, его отмечают представители христианских конфессий по всему миру. Посвящен он благой вести о рождении Спасителя.

По приданию, именно в этот день Архангел Гавриил сообщил Деве Марии, что она родит Иисуса Христа.

Благовещение Пресвятой Богородицы 2019: что можно и чего нельзя делать.

Нужно и можно:

Посетить праздничное церковное богослужение, особенно важно сделать это девушкам и женщинам;

Есть рыбные блюда, употреблять в пищу оливковое масло и даже выпить немного вина;

Собирать и заваривать целебные травы и цветы;

В течение дня 40 раз назвать мужа "милым", тогда весь год в семье будет мир и счастье.

Заниматься тяжелым трудом, выполнять домашнюю работу;

Нежелательно уезжать из дома;

Работать на земле или подрезать деревья;

Одалживать что-либо или давать в долг;

Стричь и красить волосы, делать сложные прически;

Шить, вязать и готовить до вечера;

Надевать новую одежду.

Источник: apostrophe.ua