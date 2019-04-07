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Рева "обрадовал" украинцев: кто будет платить новые алименты
В Министерстве социальной политики Украины допускают, что выросшие дети также должны платить алименты на содержание своих нетрудоспособных пожилых родителей:
«Я считаю, что в случае детей к пожилым родителям должна быть жесткая ответственность – нужно законодательно ввести серьезную ответственность – они тоже должны платить алименты на содержание родителей. В 51-й статье Конституции написано, что родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей, совершеннолетние дети обязаны заботиться о своих нетрудоспособных родителях», – заявил министр Рева, пишет from-ua.
Напомним, 6 февраля этого года вступил в действие закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание путем совершенствования порядка принудительного взыскания задолженности по уплате алиментов».
Закон предусматривает применение к гражданам, имеющим задолженности по уплате алиментов за 6 месяцев или более, различных видов наказаний.
В частности, им могут временно запретить выезжать за границу и забрать у них права на управление транспортным средством.
Как известно, в Украине повысили размеры алиментов. В стране минимальный размер алиментов привязан к прожиточному минимуму на ребенка.
Теги: Украина, Донбасс, министр, алименты
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- Рева "обрадовал" украинцев: кто будет платить новые алименты17:11
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