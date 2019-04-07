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Страшная авария в Киеве. ВИДЕО

07.04.2019 15:30
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Страшная авария в Киеве. ВИДЕО

7 апреля в Киеве произошло ДТП с опрокидыванием, а видео момента аварии опубликовали в интернете.

Об этом сообщает ресурс dtp.kiev.ua.

Как выяснилось, водитель авто марки Opel повернул налево со среднего ряда и подрезал Subaru. Последняя влетела в ограждение и перевернулась на крышу в результате столкновения.
Отмечают, что пострадали муж и жена, которые находились в салоне автомобиля Subaru. Также сильные повреждения получила и машина.

Напомним, ДТП произошло утром на перекрестке бульвара Тараса Шевченко с улицей Терещенковская. На место прибыли медики скорой помощи и спасатели.



Теги: Донбасс, Киев, спасатели, авария, скорая помощь, ДТП, соцсети
 
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