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Страшная авария в Киеве. ВИДЕО
07.04.2019 15:30
7 апреля в Киеве произошло ДТП с опрокидыванием, а видео момента аварии опубликовали в интернете.
Об этом сообщает ресурс dtp.kiev.ua.
Как выяснилось, водитель авто марки Opel повернул налево со среднего ряда и подрезал Subaru. Последняя влетела в ограждение и перевернулась на крышу в результате столкновения.
Отмечают, что пострадали муж и жена, которые находились в салоне автомобиля Subaru. Также сильные повреждения получила и машина.
Напомним, ДТП произошло утром на перекрестке бульвара Тараса Шевченко с улицей Терещенковская. На место прибыли медики скорой помощи и спасатели.
Теги: Донбасс, Киев, спасатели, авария, скорая помощь, ДТП, соцсети
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