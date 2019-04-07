Украина и НАТО: астролог сообщил внезапный прогноз

07.04.2019 20:08

НАТО 4 апреля отпраздновало свою 70-ю годовщину и до сих пор альянс остается самой большой военной мощью в мире. Астролог Влад Росс спрогнозировал, что ждет НАТО в ближайшее время, пишет from-ua.

Сейчас все больше нарастает напряжение из-за США, которые заявляют, что ЕС неохотно выделяют деньги на оборону и таким образом основное финансовое бремя ложится на американцев.

Также в Европе все чаще звучат предложения о том, что им необходимо озаботиться созданием собственной армии.

"Учитывая все эти процессы, сегодня сложно сказать однозначно, нужно ли Украине вступать в НАТО, поскольку есть вероятность, что Альянс может развалиться или претерпеть основательные преобразования", - сказал он.

Астролог считает, что в случае, если Евросоюз продолжит существовать, то НАТО в ближайшее время будет видоизменяться.

"Вероятнее всего, европейская армия действительно будет создана. Сатурн и Марс в годовой карте НАТО, особенно в 2020 году, будут проходить по зодиакальному знаку этого образования. Это говорит о том, что до 2020 года Альянс будет существовать, а вот после – начнет трансформироваться", - объяснил Росс.

Влад Росс убежден, что американцы и европейцы останутся союзниками, однако будет запущен процесс создания армии Евросоюза.

"Таким образом, в мире будут существовать две независимые друг от друга армии – американская и европейская. При этом армия Евросоюза станет союзником НАТО. Альянс при этом все равно будет оставаться самой мощной военной организацией в мире, по крайней мере, в ближайшие пару лет. А Украину точно примут в новоиспеченную европейскую армию", - резюмировал он.